- Mijlocașul ofensiv Stephan Draghici (23 de ani) s-a desparțit de CS Universitatea Craiova și va juca in Liga 2, la CSA Steaua. Steaua bifeaza cel mai important transfer al verii. Stephan Draghici, fotbalist cu 82 de apariții in Liga 1, va evolua sezonul urmator sub comanda lui Daniel Oprița. Steaua…

- CFR Cluj, campioana Romaniei, a debutat cu dreptul in noul sezon al cupelor europene – 2021 – 2022. Ardelenii au invins, marți, pe teren propriu, formația Borac Banja (Bosnia și Herzegovina) in turul primului tur preliminar al Ligii Campionilor. Golurile formației pregatite de Marius Șumudica au fost…

- Basarab Panduru a laudat prestația lui Kevin De Bruyne (29 de ani), din Danemarca - Belgia, scor 1-2, de la Euro 2020. Belgia s-a chinuit serios cu Danemarca, in al doilea meci al grupei C, de la Euro 2020. A fost condusa la pauza, dar intrarea lui De Bruyne a schimbat radical desfașurarea partidei.…

- Mijlocașul clubului Manchester City, Kevin de Bruyne, a fost desemnat pentru al doilea an la rand cel mai bun fotbalist din Anglia de catre Sindicatul jucatorilor profesioniști englezi. Belgianul a repetat, astfel, performanța lui Thierry Henry și Cristiano Ronaldo.

- Mijlocasul beglian Kevin de Bruyne a fost desemnt cel mai bun jucator al sezonului in Premier League pentru al doilea an consecutiv, potrivit news.ro. Citește și: Contra-spionajul militar MOBILIZAT in cazul ASASINATULUI din Vest... De Bruyne a fost votat de sindicatul jucatorilor profesionisti…

- Gigi Becali vrea sa demareze negocierile cu Dorin Rotariu (25 de ani). Mijlocașul este liber de contract, dupa ce și-a reziliat contractul cu FC Astana (Kazahstan). Gigi Becali pregatește o campanie importanta de transferuri. L-a adus deja pe Andrei Cordea, de la Clinceni, ii vrea pe Andrei Dumiter…

- Ciprian Deac (35 de ani), mijlocașul campioanei CFR Cluj, deschide lista de transferuri din aceasta vara a nou-promovatei Rapid. Ciprian Deac a evoluat la Rapid in sezonul 2011/2012 și a ramas in sufletul suporterilor giuleșteni. Mijlocașul a declarat la randul lui aprecierea pentru club, iar regasirea…

- Buta este un produs al Academiei Gheorghe Hagi, unde a devenit campion national de juniori U19 si U17. In minutul 68 al meciului FC Voluntari FC Viitorul, scor 1 0, pentru formatia constantana a debutat in Liga 1 si fundasul Gabriel Buta 19 ani .Nascut la 29 ianuarie 2002, la Oradea, Buta este un produs…