- Mai sunt cateva zile pana la Craciun și tot mai mulți romani se grabesc sa cumpere cadourile dorite pentru cei dragi și se pregatesc sa intampine noul an cu obiective noi. Anul trecut, in primele doua saptamani ale lunii cadourilor, utilizatorii Revolut din Romania au cheltuit aproximativ 13 milioane…

- O harta cu valul 5 COVID in Europa a devenit virala. Romania apare ca singura tara verde in avalansa de infectari care a cuprins statele Uniunii Europene. Practic, numarul cazurilor scade de la o zi la alta, iar incidenta a coborat sub unu la mia de locuitori. Este o exceptie daca ne uitam la ceea ce…

- Aproximativ doua tone de muschi tiganesc si urechi de porc, identificate cu bacteria Listeria monocytogenes, produse si distribuite de societatea Marcel SRL in mai multe tari din spatiul comunitar, dar si in 10 judete din tara, au fost retrase de la comercializare, a declarat, luni pentru AGERPRES,…

- Reprezentantii a peste 18 institutii liceale si gimnaziale internationale din Marea Britanie, Germania, Elvetia, Spania, Italia, Portugalia, Belgia si Austria vor discuta, sambata, intre orele 11,00 – 14,00, cu familiile din Romania in cadrul evenimentului ‘Licee si scoli in strainatate Virtual Day’.…

- Dupa o pauza de un an, din cauza pandemiei, Romexpo organizeaza din nou, impreuna cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei, targul Indagra, cel mai cunoscut eveniment agricol din Romania. Manifestarea se desfașoara, in perioada 27-31 octombrie, cu participarea a peste 130 de companii din 12 tari,…

- Italia și Spania se infrunta azi in prima semifinala din Final Four-ul Nations League. Meciul care va incepe la 21:45 poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1. Belgia - Franța (joi, 21:45) e cealalta semifinala. ...

- Romania va primi 56 milioane euro de la Comisia Europeana pentru a oferi sprijin material pentru grupurile dezavantajate. In total, CE acorda resurse suplimentare in valoare de doua miliarde de euro pentru Italia, Spania, Luxemburg si Romania, in cadrul pachetului “Asistenta in materie de redresare…

- Alte 647 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 7 cazuri asociate cu contact in afara țarii: 1-Bulgaria, 1-Franța, 1-Grecia, 1-Italia, 1-Romania, 1-Spania, 1-Turcia.