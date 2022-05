Stiri pe aceeasi tema

- Toni Petrea, antrenorul celor de la FCSB, a explicat de ce l-a introdus pe Ivan Mamut, cel care a decis meciul Universitatea Craiova – FCSB 0-1. Antrenorul roș-albaștrilor a explicat de a ales sa mizeze in minutul 84 pe Ivan Mamut, care a marcat golul decisiv la doar doua minute dupa ce a intrat pe…

- „U” a revenit acasa dupa un meci spectaculos cu Steaua, in etapa a 8-a a play-off-ului Ligii 2, și a reușit sa o invinga cu scorul de 2-0. „Studenții” iși continua parcursul catre o promovare directa in Liga 1, noul obiectiv al lui Lincar dupa ce echipa a reușit sa se mențina in primele patru clasate,…

- Universitatea Craiova și-a indeplinit misiunea sambata seara, pe „Ion Oblemenco“, in fața a peste 16.000 de spectatori „fierbinți“, caștigand la limita, scor 1-0, cu FC Voluntari. Succesul inregistrat in etapa a 7-a din play-off-ul Ligii 1 le permite „leilor“ sa lupte pentru locul 2 și chiar sa viseze…

- Arbitrajul a avut un rol important in victoria celor de la Cisnadie la Craiova, scor 25-24, ajutand in dese randuri formatia vizitatoare cu mai multe decizii total eronate. Clubul din Banie a luat atitudine la finalul partidei si a postat un comunicat prin care cere respect din partea oficialilor FRH.…

- Mihai Stoica (56 de ani), managerul general de la FCSB, pune sub semnul intrebarii victoria reușita de Universitatea Craiova pe Arena Naționala, 2-0. Oltenii au plecat cu toate punctele de pe Arena Naționala, dupa ce au beneficiat de un penalty controversat din acordat de Feșnic, au fost dominați teritorial…

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, condamna razboiul declanșat de Vladimir Putin, președintele Rusiei, in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Gigi Becali (63 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, il va testa in atacul vicecampioanei și pe Ivan Mamut (24 de ani), croatul imprumutat de la CS Universitatea Craiova. Gigi Becali este decis sa il scoata definitiv pe Claudiu Keșeru din circuit. Atacantul a amenințat ca va face dezvaluiri importante…

- Dupa ce Gigi Becali a anunțat ca l-a ofertat pe atacantul Billel Omrani, 28 de ani, aflat in ultimele 6 luni de contract, Nelu Varga a replicat: „Astea sunt povești, nu are cum sa-l ia și nici cum sa-l țina, va semna tot cu CFR". Entuziasmat de reducerea de la 10 la 6 puncte a diferenței fața de CFR,…