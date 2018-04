Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a inceput o noua tirada la adresa lui Razvan Burleanu dupa ce acesta a fost reales in functia de presedinte al FRF. "Nu ma mai implic, nu mai am niciun fel de tangenta. Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atat timp cat se intampla ce se intampla in fotbal, cand e votat un…

- Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a anunțat ca renunța sa se mai implice la echipa pe care o conduce, dupa rezultatul alegerilor de astazi de la FRF. ”Nu ma mai implic, nu mai am niciun fel de tangența. Vasile Geambazi va lua cheile de la mine. Atat timp cat se intampla ce se intampla in fotbal,…

- Gigi Becali, patronul FCSB și susținator declarat al candidaturii lui Ionuț Lupescu l-a șefia FRF, s-a aratat surprins de rezultatul alegerilor desfașurate astazi la Casa Fotbalului , in urma carora Razvan Burleanu a caștigat un nou mandat de președinte. “Va marturisesc ca niciodata in viața mea n-am…

- Gigi Becali a urmarit meciul CSA Steaua – Rapid: ”Imi e dor și mie sa vad spectacol in tribune!”. Cu toate ca este in razboi total cu reprezentanții clubului CSA Steaua pentru nume, palmares și marca, Gigi Becali nu a putut sta indiferent la meciul pe care echipa ”militara” l-a susținut cu Academia…

- Ionuț Lupescu, vazut de mulți drept principalul favorit al alegerilor de la Federație, e invitat in aceasta seara la emisiunea "Sinteza Zilei", moderata de Mihai Gadea la Antena 3. Pe langa Lupescu, in studio se afla Mircea Lucescu, Dorinel Munteanu, Florin Raducioiu și Ioan Andone. Mircea Lucescu:"Mi-am…

- Gigi Becali, sponsor pentru CSA Steaua! ”Am vrut sa le platesc eu Arena Naționala”. Derby-ul din Liga a 4-a dintre CSA Steaua și Academia Rapid va avea loc, sambata, pe Arena Naționala in prezența unui numar record de spectatori. Patronul FCSB, Gigi Becali, a șocat sambata dimineața cand a anunțat ca…

- Gigi Becali sustine ca omul care s-a opus amanarii este Felix Grigore si a anuntat ca este dispus sa riște sa piarda la "masa verde" meciul daca terenul de joc nu este in condiții bune la ora partidei și ar putea pune in pericol integritatea jucatorilor. "Știu ca am cerut amanarea meciului.…

- Lovitura de inceput de an pentru Gigi Becali! Un fost antrenor al echipei Steaua a castigat procesul cu latifundiarul din Pipera! Dorinel Munteanu este cel care l-a invins, pentru a doua oara, in justitie, pe celebrul finantator al uneia dintre cele mai iubite echipe de fotbal din Liga 1. CANCAN.RO,…