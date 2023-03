Gigi Becali, penalizat de APIA pentru subvenția la hectar Omul de afaceri Gigi Becali a intrat in vizorul inspectorilor Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) dupa ce nu ar mai fi respectat condițiile pentru subvențiile bonus, deși a incasat plațile pe hectar. Numele acestuia apare pe site-ul agenției intr-un proces verbal de constatare a neregulilor. Centrul Județean APIA Valcea a emis un proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare pe numele lui George (Gigi) Becali. Acesta este vizat de agenția de plați dupa ce nu și-a respectat angajamentele asumate pentru plațile compensatorii, pentru terenurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

