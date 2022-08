Stiri pe aceeasi tema

- Se anunța nunta mare in familia lui Gigi Becali, asta deoarece nepotul sau urmeaza sa se casatoreasca. Evenimentul va avea loc in curand, iar latifundiarul din Pipera e pregatit pentru petrecerea pe lux și opulența.

- Gigi Becali (64 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a fost oprit astazi in trafic, in timp ce discuta despre problemele echipei la televizor. In timp ce dezvaluia ultimele noutați de la FCSB, printre care și desparțirea de fundașul central Rachid Bouhenna (31 de ani), Gigi Becali a fost oprit de…

- Este cel mai slab sezon estival de pe litoralul romanesc și asta se resimte și in buzunarele patronilor de hoteluri. Printre aceștia se numara și Gigi Becali care a luat o decizie radicala. Latifundiarul din Pipera a fost fost nevoit sa apeleze la o soluție care spera sa fie una “salvatoare”.

- Gigi Becali (64 de ani) a anunțat ca ar fi primit o oferta de 5 milioane de euro pentru mijlocașul ofensiv Darius Olaru (24). Latifundiarul solicita mai mulți bani. Gigi Becali a dezvaluit in aceasta seara, la doar cateva ore inainte de primul meci al sezonului pentru FCSB, duelul cu U Cluj, ca a primit…

- Duminica, 10 iulie, Gigi Becali a participat la un protest fata de comunitatea LGBTQ, organizat de Fratia Ortodoxa. Latifundiarul din Pipera a fost surprins, alaturi de alti 100 de preoți și participanti, a stropit cu agheasma si s-a rugat. Ce s-a intamplat, de fapt. Gigi Becali, gest incredibil dupa…

- Gigi Becali, patronul FCSB, și-a inaugurat in aceasta luna hotelul din stațiunea Venus, pe care l-a cumparat la licitație. Fusese deținut de Interagro, grupul patronat de Ioan Niculae, finanțatorul Astrei. Latifundiarul din Pipera a platit suma de 6,8 milioane de euro, in noiembrie 2021. Hotelul cumparat…