- Gigi Mulțescu, 59 de ani, noul antrenor al lui Dinamo, nu se teme de retrogradare, deșii „cainii” ocupa acum loc de baraj, 14 (27 de puncte). Poli Iași - Dinamo, meci din runda #28 a Ligii 1, se disputa sambata, 20 martie. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV…

- Ante Vukusic, care a bifat doar 3 apariții și numai 82 de minute in tricoul FCSB, a fost trecut pe lista neagra de Becali și daca nu va mai fi lasat sa joace pana la finalul sezonului, ar intra direct in Top 10 cele mai rapide plecari ale jucatorilor straini in era „Gigi patron”. FCSB și Chindia se…

- Academica Clinceni și CS Universitatea Craiova se intalnesc intr-un meci contand pentru etapa 23 a Ligii 1. Partida va incepe la ora 14:30 și va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Toate rezultatele și programul etapei 23…

- CS Universitatea Craiova - Dinamo, derby-ul etapei din Liga 1, se joaca in aceasta seara, de la ora 21:00. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport+, Digi Sport și TV Telekom Sport. Marinos Ouzounidis, 52 de ani, este noul antrenor al celor de la CS Universitatea…

- Dinamo - FCSB se joaca azi, de la ora 20:45, in runda cu numarul 21. Este episodul #148 din Derby de Romania in Liga 1 si al 180-lea in toate competitiile! Meciul Dinamo - FCSB poate fi urmarit in format liveTEXT, FOTO+VIDEO pe GSP.ro și in direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport…

- CS Universitatea Craiova și FC Argeș se intalnesc astazi, de la ora 20:00, in primul meci al rundei cu numarul 20 din Liga 1. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. ...

- Fundașul Ricardo Grigore a ținut sa lamureasca situația sa, dupa ce Gazeta Sporturilor a scris astazi ca el, impreuna cu Florin Bejan și cu Ionuț Șerban au trimis notificari prin care au inștiințat clubul ca deschid procese in comisiile Federației. Dinamo – Gaz Metan se joaca miercuri, de la 20:00.…

- CS Universitatea Craiova are probleme cu Covid-19. Doi fotbaliști de la prima echipa sunt pozitivi și vor rata meciul cu Sepsi Sf. Gheorghe. CS Universitatea Craiova - Sepsi se joaca marți, de la ora 19:45. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Telekom Sport…