Gigi Becali nu ține cont de regulile de circulație, dar este mereu atent la nevoile celorlalți. Cum a fost surprins latifundiarul / PAPARAZZI

- Gigi Becali a inceput sa-și imparta proprietațile, la fel ca și afacerile. Milionarul din Pipera a explicat de ce a recurs la un astfel de gest. ”Se zice ca mama ințelepciunii este aducerea aminte de moarte și ziceam: cum sa-mi aduc aminte de moarte? O sa ziceți ’Ba, asta e nebun!’. Da, dar e mama ințelepciunii.…

- Astazi este ultima zi din an, iar multe vedete de la noi petrec in diferite locuri exclusiviste. Gigi Becali nu este adeptul petrecerilor, așa ca in noaptea dintre ani latifundiarul din Pipera prefera sa mearga la biserica de Revelion.

- Ciprian Marica este un model drept de urmat, cand vine vorba de familia lui. Afaceristul este pe cat se poate de responsabil, deși are un program destul de incarcat. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, l-au surprins in timp ce facea cumparaturile necesare familiei.

- Gigi Becali spune ca a fost infectat de 50-100 de ori cu COVID-19, dar ca se vindeca facand gargara cu țuica și apa. Becali a declarat, luni seara, la Romania TV, in emisiunea lui Victor Ciutacu, ca merge zilnic la biserica și ca și-a sfatuit și fotbaliștii sa nu se vaccineze. In plus, patronul FCSB…

- Gigi Becali este unul dintre cele mai controversate personaje din lumea publica din Romania. El este cunoscut pentru opiniile sale și pentru conflictele pe care le-a avut de-a lungul timpului cu diverși oameni importanți. Cum a fost prins Gigi Becali in timp ce incalca legea Latifundiarul din Pipera…

- Gigi Becali a facut o declarație șoc legata de moartea lui Petrica Mațu Stoian. Latifundiarul din Pipera susține ca știe care a fost cauza reala a decesului, insa nu vrea sa ofere mai multe detalii. El marturisește insa ca nu are nicio legatura moartea cantarețului cu clinica unde se trata.

- De ceva timp, Anamaria Prodan și Gigi Becali se afla in razboi. Impresara a depus plangere la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, dupa ce latifundiarul din Pipera a discriminat-o și a declarat ca nu face afaceri cu femei. Gigi Becali a fost acum amendat.Anamaria Prodan a postat pe una…

- Gigi Becali a dezvaluit ce regula a impus pentru jucatorii de la FCSB și cum o sa se desfașoare meciurile. Latifundiarul din Pipera a explicat ca el decide ce se intampla cu fotbaliștii, astfel ca a luat o decizie drastica. Gigi Becali a impus o regula uluitoare la FCSB. Ce a hotarat Gigi Becali a […]…