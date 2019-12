Stiri pe aceeasi tema

- In ultima zi a anului 2019, temperaturile cresc ușor in majoritatea zonelor țarii, potrivit meteorologilor.Valorile maxime se vor incadra intre -1 și 7 grade Celsius.Dimineața, in zonele joase din vestul țarii se vor instala ceața și chiciura. Vantul va sufla cu intensitate in zonele de munte.In nordul…

- Gigi Becali a mentionat o data in plus relatia apropiata cu divinitatea si a spus ca distractia nu este o prioritate. Gigi Becali a dezvaluit tara in care vrea sa emigreze. A facut deja primele demersuri pentru obtinerea cetateniei "Bucuria mea e in biserica. De Craciun la biserica,…

- Iarna s-a instalat treptat in tara noastra, dar cu pasi siguri si nu se opreste din a ne suprinde. Noaptea trecuta, Miercurea Ciuc a fost "lider" in ceea ce priveste temperaturile din aceasta perioada.

- Vremea va fi inchisa, iar meteorologii anunța pentru azi ploi, lapovița și ninsori in majoritatea zonelor țarii, potrivit Antena 3. Temperaturile vor fi normale pentru aceasta perioada și se vor incadra intre -5 și 5 grade.In regiunile din vestul, nordul si centrul tarii, vremea va fi inchisa, iar aria…

- Vin ninsorile! Valorile termice vor marca o scadere considerabila fata de luna octombrie, in timp ce precipitatiile vor fi in usoara crestere, se arata in caracterizarea climatica a acestei luni, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). „In noptile senine, frigul este adesea patrunzator,…

- Meteorologii menționeaza ca, in intervalul menționat vremea va veni cu schimbari semnificative de temperatura. Astfel, daca in prima parte a intervalului temperaturile vor fi cu mult mai ridicate decat cele specifice perioadei, in a doua parte valorile vor fi mai scazute decat cele normale pentru…

- În orașul american Denver din Colorado s-a petrecut una dintre cele mai bruște schimbari ale vremii, fiindca în doar 8 ore temperatura a scazut de la 28 de grade pâna la una atât de redusa, încât a nins. Câteva ore mai tîrziu erau -3 grade, iar ziua urmatoare…

- Veolia Energie incepe furnizarea agentului termic in municipiul Iasi ca urmare a scaderii temperaturilor, in ultimile nopti si a previziunilor meteorologice pentru urmatoarele zile. Echipele Veolia vor monitoriza permanent sistemul, pregatite sa intervina urgent in situatia producerii unor avarii, informeata…