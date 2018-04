Stiri pe aceeasi tema

- Reacții dupa meciul FCSB – CSU Craiova 2-0. Constantin Budescu s-a suparat pe antrenorul Nicolae Dica, pentru faptul ca l-a schimbat la pauza. Patronul Gigi Becali l-a pus la punct pe fotbalistul pe care l-a ridicat in slavi de atatea ori. Constantin Budescu, FCSB: ”Este o victorie importanta, trebuie…

- FCSB a invins, luni, pe Arena Nationala, cu scorul de 2-0 (1-0), pe CSU Craiova, in ultimul meci al etapei a IV-a a play-off-ului Ligii I. In urma acestui succes, FCSB se distanteaza la doua puncte in fruntea clasamentului, fata de ocupanta locului secund, CFR Cluj, care a remizat, duminica, pe teren…

- Tudor va fi ajutat de asistentii Iulian Radu si Alexandru Voda. Arbitru de rezerva va fi Adrian Illyes, iar observatory Eduard Dumitrescu si Romulus Chihaia. Celelalte doua partide ale etapei a patra din play-off se vor disputa duminica (CFR Cluj – Astra Giurgiu, ora 20.45) si luni (FCSB – CSU Craiova,…

- Play-off: Petrescu, mai "macaronar" ca italienii * CSU Craiova – CFR Cluj 0-0. Un derby tacticizat in care antrenorul oaspetilor, Dan Petrescu s-a aratat mai italian ca Devis Mangia. Un meci mai degraba de uitat, controlat totusi de ceferisti, in care vedetele oltene au dezamagit: Baluta prin neinspiratie,…

- Liga I Play-off, etapa a 2-a: vineri, 16 martie – ora 20.45: FC Viitorul – „U” Craiova; duminica, 18 martie – ora 18.00: Poli Iași – Astra Giurgiu, ora 20.45: CFR Cluj – FCSB. Clasament: 1. CFR Cluj 1 1 ...

- In prima runda, echipa lui Gica Hagi intalneste in deplasare FCSB duminica, 11 martie, de la ora 20.45 , in vreme ce in etapa secunda formatia de pe litoral se va duela, vineri, 16 martie, de la ora 20.45 cu CSU Craiova, la Ovidiu. In play off, cele sase echipe participante au intrat cu urmatoarele…

- De ce nu o vrea Gigi Becali pe Dinamo in play-off: ”E singurul lucru de care ma tem!”. Dinamo va juca la Giurgiu, sambata, cu Astra, meciul decisiv pentru accederea in play-off-ul din Liga 1. Pentru a fi sigura de calificare, Dinamo trebuie sa o invinga pe Astra, echipa care este deja matematic in play-off.…

- Gheorghe Hagi a fost intrebat daca intelege aceasta matematica a fotbalului conform careia 2 puncte ar ajuta Viitorul sa ajunga in play-off, insa 3 nu."Ieri am invatat ceva, ca doi e mai mare decat trei. Vorbeam și eu cu oamenii din staff și ziceam ca este incredibil, nu ințeleg nimic.…