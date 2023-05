Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Gigi Becali rade de CFR Cluj. „Se obișnuisera sa fie ajutați, iar acum s-a terminat. Va fi mai ușor cu ei decat cu Sepsi”. De ce nu se va retrage Neluțu Varga at Info real.

- Ioan Varga, patronul formatiei CFR Cluj, a fost foarte nervos pe arbitrajul lui Radu Petrescu si pe sistemul VAR dupa remiza cu CS Universitatea Craiova, scor 1-1, din etapa a șaptea a play-off-ului SuperLigii.

- Imediat dupa meciul De duminica seara dintre CFR Cluj si Universitatea Craiova, scor 1-1, patronul echipei gazda, Neluțu Varga, a trimis un mesaj prin care a anunțat ca se va retrage din fotbal, fiindca ”nu mai inghit aceasta hoție a FRF” – dupa cum scrie stiripesurse.ro. „Eu ies din fotbal, nu mai…

- CFR Cluj a incheiat la egalitate duminica, pe teren propriu, scor 1-1, cu formatia CS Universitatea Craiova, intr-un meci al etapei a 7-a din play-off-ul Superligii.Imediat dupa meci, patronul celor de la CFR Cluj, Neluțu Varga, a trimis un mesaj prin care anunța ca se va retrage din fotbal și susține…

- Nelutu Varga si-a anuntat retragerea din fotbal dupa CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. Patronul celor de la CFR Cluj a lansat atacuri in valuri la adresa arbitrilor. Nelutu Varga spune ca „cei mai mari hoti sunt arbitrii” si ca nu s-a vrut sa se cumpere un sistem mai performant pentru VAR. Nelutu…

- Gigi Becali este convins ca FCSB va deveni campioana Romaniei, dupa o pauza de opt ani. Patronul ros-albastrilor si-a facut toate calculele si nu crede ca echipa lui va mai putea fi oprita de Farul sau de CFR Cluj. Latifundiarul din Pipera a anuntat si de ce a devenit atat de increzator. Programul meciurilor…

- Giovanni Becali a facut dezvaluiri din interior despre retragerea din fotbal a lui Gigi Becali. Patronul lui FCSB a anuntat, luni, ca va accepta orice oferta de 25 de milioane de euro pe care o va primi pentru pachetul majoritar de actiuni a clubului din Berceni. Gigi Becali si-a iesit din minti dupa…

- O infrangere in fața Farului, la București, in a doua zi de Paște, ar lasa echipa lui Gigi Becali doar cu șanse teoretice la titlu. Casele de pariuri dau FCSB ca favorita in derby-ul de titlu cu Farul Constanța. O victorie a roș-albaștrilor are cota 2. O victorie a Farului ar putea face fericiți mulți…