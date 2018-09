Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali i-a criticat, duminica, pe jucatorii FCSB pentru evolutia din meciul cu CFR Cluj, scor 1-1, din etapa a VIII-a a Ligii I, unul dintre cei mai apostrofati fiind Florinel Coman, autorul golului formatiei bucurestene."Coman, da, ma, gol daca esti fotbalist! Uite, pasa la portar (n.r.…

- Nicolae Dica este impresionat de calitațile aratate de Ianis Hagi, unul dintre cei mai curtați fotbaliști ai Ligii 1 in acest moment. Tehnicianul roș-albaștrilor nu exclude un transfer al acestui la FCSB, insa ii este greu sa ofere un raspuns categoric, mai ales ca pentru Ianis ținta este un transfer…

- Proaspat sosit la FCSB, Alexandru Stan (29 de ani) va debuta sub comanda lui Nicolae Dica in meciul contra lui Sepsi Sfantu Gheorghe, din etapa a cincea a Ligii 1 Betano, a anuntat Gigi Becali. De altfel, fundasul are mari sanse sa joace din primul minut si in partida cu Rapid Viena,...

- Cristian Lopez (29 de ani) pare a fi atacantul pe care Gigi Becali promitea sa il aduca in sfarșitul acestei perioade de transferuri. Pro TV anunța ca Mihai Stoica și Nicolae Dica ar fi cazut de acord asupra fostului varf al celor de la CFR Cluj, spaniolul Cristian Lopez. Patronul celor de la FCSB…

- Cum poate fi dat afara Nicolae Dica de la FCSB: ”Am facut un calcul logic”. Cine este favorit sa-i ia locul. Patronul ”din umbra” de la FCSB, Gigi Becali, a negat faptul ca antrenorul echipei bucureștene, Nicolae Dica, ar avea o clauza speciala de reziliere a contractului. ”Ce clauza de 60.000 de euro?…

- CFR Cluj a debutat cu stangul in noul sezon competițion al Ligii I. Echipa pregatita de Edward Iordanescu nu a reușit decat o remiza, 1-1 (1-0) in Gruia cu FC Botoșani. Prima repriza a aparținut in totalitate ardelenilor care au marcat un gol și și-au mai creat alte cateva ocazii mari. Doar intervențiile…

- Gigi Becali a anuntat ca nu exista o clauza pentru demiterea lui Nicolae Dica si ca acesta va primi salariul pana la final in cazul unui astfel de scenariu. Gigi Becali l-a turnat pe Mihai Stoica. Probleme cu legea pentru managerul sportiv de la FCSB "Am facut un contract normal si,…

- Dat ca si plecat de la FCSB, Eddy Harlem Gnohere (29 de ani) va continua sub comanda lui Nicolae Dica. Anuntul a fost facut de Gigi Becali (60 de ani), miercuri seara, 11 iulie, finantatorul vicecampioanei fiind impresionat de randamentul dat de atacantul francez la antrenamente, scrie Mediafax.Dupa…