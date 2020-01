Gigi Becali, mesaj pentru procurorul care i-a pus sechestru pe avere: "Fă-i dosar penal lui Sf. Mina pentru favorizarea infractorului" "Mi-au pus sechestru pe avere. Mi-a zis episcopul de la Teleorman sa fac un acatist pentru Sf. Mina. E un sfant care ii ajuta pe pagubiți. Și am facut cinci zile acatist pentru ca așa mi-a zis episcopul, ca nu exista cineva care sa ramana neajutorat dupa ce l-a chemat. Mi-a dat in cap ca judecatoarea scoate sigur sechestru. Dupa ce l-a scos, i-am dat mesaj procurorului: 'Acum, fa-i și lui Sf. Mina un dosar penal pentru favorizarea infractorului pentru ca a venit in ajutorul meu'”, a zic Becali, potrivit gsp.ro.



Tribunalul București a decis pe 19 decembrie sa ridice sechestrul DNA pus…

Sursa articol si foto: rtv.net

