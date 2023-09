Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a pierdut primul meci in Superliga in fața echipei UTA, scor 1-2. Dupa eșecul de la Arad, Gigi Becali a pus tunurile pe arbitri și susține ca au influențat rezultatul partidei. El a lansat acuzații grave la adresa lui Istavan Kovacs. Latifundiarul din Pipera susține ca Istavan Kovacs și-a cumparat…

- Gigi Becali ofera cele mai mari salarii din Superliga, iar un exemplu in acest sens este Vlad Chiricheș. Jucatorul repatriat de FCSB in aceasta vara este cel mai bine platit din Romania. Latifundiarul din Pipera a dezvaluit cat il costa salariile lunare pentru echipa vicecampioana, dar și cați bani…

- Mihai Rotaru, finanțatorul Universitații Craiova, spune ca Darius Olaru (25 de ani) este singurul fotbalist pe care l-ar transfera de la FCSB. Gigi Becali a declarat ca ar plati 3 milioane de euro pentru a-i transfera pe Ivan, Baiaram și Markovic de la CS Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a intrat…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, il contrazice pe fostul mare internațional Ilie Dumitrescu, cel care, in urma cu cateva zile, spunea ca Dennis Man (24 de ani) nu ar fi jucat la formația roș-albastra daca nu exista regula U21, una pe care omul de afaceri vrea sa o boicoteze. Latifundiarul din Pipera a precizat…

- FCSB n-a dat lovitura cu niciun fotbalist care evoluase in trecut pentru clubul lui Mihai Rotaru, CS Universitatea Craiova. Infirma Alexandru Baluța regula? Baluța, 29 de ani, va fi primul transfer realizat de FCSB in aceasta vara, informație dezvaluita in exclusivitate de GSP.ro și confirmata marți…

- Alexandru Baluța se pare ca a ajuns la un acord verbal cu FCSB. Mijlocașul urmeaza sa semneze contractul in orele urmatoare, iar vestea a picat ca un „fulger“ pentru fanii Universitatii Craiova, dar si pentru patronul Mihai Rotaru. Conform Prosport, Gigi Becali l-a convins pe Alex Baluța sa lase orice…

- Gigi Becali și Mihai Rotaru „se incaiera” din cauza transferului lui Alexandru Baluța. Jucatorul a negociat cu cei doi patroni și a ales sa semneze cu FCSB. In aceasta disputa au intervenit și fanii echipei CS Universitatea Craiova care, dupa ce au aflat vestea, au transmis un mesaj macabru. Gigi Becali…

- Gigi Becali s-a enervat la negocierile cu Arnold Garita. Patronul de la FCSB voia sa-l transfere pe atacant la formatia ros-albastra, insa pretentiile financiare ale acestuia au fost mult prea mari. Latifundiarul din Pipera a dezvaluit ca transferul acestuia a picat, insa a pus ochii pe un alt varf…