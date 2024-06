Gigi Becali: „Mă emoţionează zecile de mii de oameni de pe stadion” La o zi dupa calificarea Romaniei in optimile EURO 2024, Gigi Becali a reacționat. Patronul FCSB a laudat prestația naționalei lui Edi Iordanescu și a dezvaluit ca l-au emoționat suporterii de pe stadion. „E mare lucru, pentru ca puterea si increderea se transmit si la echipele de club. Poate e un punct in care fotbalul romanesc incepe sa se ridice iar. Nu avem inca asa mari valori, dar poate mai cresc copiii din urma. Cu forta grupului si cu Dumnezeu… Cel mai mult ma emotioneaza zecile de mii de oameni de pe stadion, care cauta o alinare. Daca avem 30-35 de mii la meci, inseamna ca am avansat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

