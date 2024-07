Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a calificat marți seara, 16 iulie, in turul doi preliminar al Ligii Campionilor, dupa ce a invins cu 4-0 formația Virtus din San Marino, in returul jucat pe stadionul Steaua. In tur, FCSB a caștigat in deplasare cu 7-1.Golurile au fost marcate de Baluta (20), Edjouma (28, 36) si Miculescu (72).Formația…

- Eran Zahavi (36 de ani), atacantul celor de la Maccabi Tel Aviv și golgheterul acestora din Champions League, a semnat prelungirea contractului pe un an cu campioana din Israel. Maccabi Tel Aviv ar putea fi adversara FCSB in turul doi preliminar de Champions League, daca elevii lui Elias Charalambous…

- S-a aflat cum a pierdut Gigi Becali 10 milioane de euro. Este o lovitura totala pentru latifundiarul din Pipera.Vezi AICI cum a pierdut Gigi Becali 10 milioane de euro...Un apropiat i-a atras atentia lui Gigi Becali ce mare eroare a facut in urma cu cateva luni.

- Al Duhail a investit banii destinați transferului lui Florinel Coman la FCSB in achiziționarea lui Luis Alberto de la Lazio. Clubul din Qatar va da 10 milioane de euro in schimbul mijlocașului spaniol. Multa vreme, transferul lui Florin Coman la Al Duhail a fost dat ca sigur. Dar cand au venit la București,…

- Eden Hazard (33 de ani), fostul atacant belgian, care in toamna a anunțat ca se lasa, ii va mai aduce lui Chelsea 5 milioane de lire sterline (5,8 milioane de euro). Banii reprezinta bonusul stipulat in contractul semnat cu Real Madrid in 2019, pe 5 ani, pentru calificarea in finala Ligii Campionilor.…

- Gigi Becali a rabufnit dupa ce FCSB a caștigat titlul: CSA Steaua trebuie desfiintata, sa ne dea stadionul!Formatia FCSB a invins, sambata seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 echipa Farul Constanta, in etapa a saptea a play-off-ului Superligii, si a castigat titlul de campioana. Precedentul…

- Gigi Becali (65 de ani) n-a uitat de Steaua dupa caștigarea titlului. Patronul FCSB-ului a avut de transmis un mesaj dur pentru „militari” și a facut o solicitare de impact. Iși dorește ca echipa pe care o deține sa primeasca stadionul Ghencea. FCSB este noua campioana a Romaniei. Trupa lui Elias Charalambous…

- FCSB și Rapid au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Superligii. Fotbaliștii liderului au sarbatorit alaturi de suporteri. Imaginile au fost surprinse de fotoreporterul GSP prezent pe Arena Naționala. FCSB nu va sarbatori titlul in aceasta runda, dar calculele sunt clare. Formația…