Gigi Becali este pe cale sa dea inca un tun in afaceri, de data aceasta de pe urma razboiului. Afaceristul din Pipera susține ca vinde Uzina Mecanica Dragasani (județul Valcea) americanilor pentru suma de 13 milioane de euro. Afacerea este deja incheiata, mai trebuie doar sa fie semnate actele. „Am negociat, am incheiat-o. Doar trebuie sa facem actele”, a declarat Gigi Becali la Antena3. Nu este pentru prima data cand Becali susține ca are cumparatori pentru fabrica. Același lucru spunea și in urma cu doi ani, cand se plangea ca nu poate sa faca tranzacția, deoarece era anchetat intr-un dosar…