Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a dezvaluit motivul pentru care Florinel Coman a fost schimbat in derby-ul dintre FCSB si CFR Cluj, derby incheiat cu scorul de 1-0. Latifundiarul din Pipera a dezvaluit ca Elias Charalambous a fost responsabil de schimbarile efectuate la formatia ros-albastra, in duelul cu trupa lui Dan…

- Elias Charalambous a primit „mana libera” la FCSB. Cel putin asta sustine Gigi Becali, dupa ce ros-albastrii au invins-o pe Universitatea Craiova si pastreaza sanse de a castiga titlul in Liga 1. Cipriotul cu licenta PRO, adus in locul lui Leo Strizu, a fost laudat de patron. Gigi Becali asigura ca…

- Chelsea – Real Madrid 0-2 si Napoli – AC Milan 1-1, in returul sferturilor UEFA Champions League. Rodrygo a marcat o „dubla” pentru madrileni. De cealalta parte, trupa lui Stefano Pioli a revenit in semifinalele celei mai importante competitii inter-cluburi din Europa dupa 16 ani. Ambele partide au…

- Elias Charalambous s-a declarat cucerit de Octavian Popescu si Florinel Coman la finalul derby-ului FCSB – Farul, scor 2-1, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Antrenorul cu licenta PRO de la FCSB a reusit sa castige primul sau meci de pe Arena Nationala. Cipriotul adus de Gigi Becali pe banca…

- Manchester City – Bayern 3-0 și Benfica – Inter 0-2 au fost meciurile serii din mansa tur a sferturilor de finala din UEFA Champions League si au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Erling Haaland a facut spectacol pe Etihad si a reusit un gol si o pasa decisiva. „Cetatenii” lui Pep […]…

- Mihai Stoica a avut un raspuns pentru contestatarii lui Elias Charalambous! La pauza meciului Sepsi – FCSB, 1-2, Elias Charalambous a efectuat doua schimbari, fapt amplu dezbatut in spațiul public, fiind cunoscuta implicarea patronului Gigi Becali. Dupa primele 45 de minute, Elias Charalambous i-a trimis…

- Manchester City – RB Leipzig 7-0 și FC Porto – Inter 0-0 au fost meciurile din returul optimilor Champions League. Au putut fi urmarite in format LIVE TEXT pe AS.ro. Manchester City si Inter s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Manchester City a dat de pamant cu Leipzig, dupa…

- Am adunat pentru voi in acest newsletter cele mai importante evenimente sportive ale saptamanii care abia a inceput. Ne așteapta o saptamana plina de fotbal, de la ultimele meciuri din sezonul regulat, sferturile Ligii Campionilor și pana in weekend, cand vom avea El Clasico, Derby D'Italia, Derby della…