Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul de sambata, 21 august, a implicat un șofer de 25 de ani, aflat la volanul unei mașini cu numere de Buzau, și un conducator de 44 de ani din Bihor, Potrivit politistilor, in cauza a fost deschis un dosar penal pentru lovire si distrugere, scrie Antena 3 . Dintr-un motiv inca necunoscut, in…

- SCANDAL la Campeni| Dosar penal pentru un barbat din localitate care și-ar fi batut concubina și i-ar fi amenințat, cu moartea, pe membrii familiei Un barbat, de 44 de ani, din Campeni s-a ales cu un dosar penal, pentru violența in familie și amenințare, dupa ce și-ar fi batut concubina și i-ar fi amenințat,…

- Un scandal a avut loc marți seara, la o terasa din centrul Timișoarei, intre mai multe persoane. Polițiștii au intervenit dupa ce oamenii au aruncat cu scaune și mese. Au fost identificate trei persoane și s-a deschis un dosar penal, potrivit Digi24 . Incidentul a avut loc in jurul orei 22.30. Mai mulți…

- Directorul general Metrorex SA, Ștefan Paraschiv, cere, prin ordonanța președințiala, Tribunalului București, „de urgența și cu titlu provizoriu” suspendarea de urgența a contractului colectiv de munca 2020 – 2021 și suspendarea clauzelor prin care s-a aplicat, incepand cu luna noiembrie 2020, majorarea…

- Scandal uriaș in sanul Partidului Național Liberal (PNL)! Un deputat PNL, din tabara lui Ludovic Orban, a intrat in vizorul Poliției Romane. Numele sau apare intr-un dosar penal de... Citește AICI cine e greul din tabara lui Ludovic Orban care a intrat SUB LUPA Poliției Romane... …

- Fostul „vicepreședinte” al Petrolului a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a incercat, acum doua luni, sa mituiasca un arbitru! „Condamnare cu acord de recunoastere. Solutia pe scurt: In baza art. 485 alin. (1) lit. a) C.proc.pen. admite acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat…