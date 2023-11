Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov, care au deschis un dosar penal in care se fac cercetari pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, dupa ce Gigi Becali a intrat cu masina de lux in sant, dau detalii despre incident. Politistii din Ilfov au gasit duminica intr-un sant pe Centura Capitalei,…

- Gigi Becali a fost implicat, duminica, intr-un accident din care a scapat nevatamat, el intrand cu masina intr-un sant, in zona localitatii Dobroesti. Gigi Becali a ajuns cu Rolls Royce-ul in șanț, dupa o depasire, in zona Pipera, in urma caruia a scapat nevatamat. Inițial, Becali declarase pentru Digi24 …

- Gigi Becali a mers duminica noaptea la Poliție ca sa declare accidentul in care limuzina lui a ajuns in șanț, pe Șoseaua de Centura, duminica inainte de pranz. Patronul FCSB a spus inițial ca el conducea, apoi dupa-amiaza a negat ca se afla la volan, pentru ca seara sa revina cu o alta declarație și…

- Mașina de lux a lui Gigi Becali a fost avariata duminica, intr-un accident pe Centura Capitalei. Inițial, patronul FCSB a declarat pentru GSP ca el conducea, dar, cateva ore mai tarziu, el spus la Digi 24: „Eram in mașina, dar nu conduceam eu”.„Nu ca sunt bine, sunt foarte bine! Da, eu eram la volan.…

- Gigi Becali a fost implicat intr-un accident rutier. Acesta se afla la volanul mașinii sale, un Rolls Royce Ghost Black, in valoare de 500.000 de euro. Cum s-a produs accidentul rutier? Gigi Becali a incercat sa evite un alt autoturism care venea pe contrasens și a tras puternic de volan. In urma manevrei,…

- Tudorel Stoica, 69 de ani, a vorbit despre terenul achiziționat in Pipera de la patronul FCSB, detaliind afacerea, și a transmis, mandru: ”Noi ne-am rupt picioarele pe teren pentru performanțe, performanțe cu care se lauda el acum!” Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit anterior ce afaceri a facut…

- Accidentul a avut loc intr-o intersecție din Capitala. Becali a avut un șoc atunci cand o tanara a intrat cu mașina direct in bara din spate a bolidului pe care il conducea. Gigi Becali a ales sa nu coboare din mașina pentru a verifica pagubele, ci a ramas neclintit la volan in așteptarea Poliției.…

- Florin Salam este internat intr-un spital din strainatate, dupa ce a anunțat ca se confrunta cu probleme de sanatate. Apropiații cantarețului au postat pe rețelele de socializare o imagine cu acesta de pe patul de spital.Florin Salam are probleme de sanatate și este sub atenta supraveghere a medicilor.…