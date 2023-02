Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Pintilii, antrenorul FCSB, a respectat ordinul lui Gigi Becali in alcatuirea echipei de start pentru meciul cu CS Universitatea Craiova. Dupa 2-1 cu FC Voluntari, patronul FCSB, incantat de evoluțiile recente ale lui Florinel Coman (24 de ani), a cerut ca acesta sa joace ca extrema stanga, iar…

- MM Stoica (57 de ani), managerul de la FCSB, a analizat lupta pentru accederea in play-off și a laudat-o pe FCU Craiova. Oltenii sunt la 4 puncte in spatele lui Sepsi, dupa ce echipa lui Bergodi a facut 2-2 cu Chindia Targoviște. FCU Craiova a caștigat cu Rapid in aceasta runda, 2-1 in Giulești. MM…

- Universitatea Craiova și CFR Cluj se intalnesc sambata seara, de la ora 20:00, intr-un meci din etapa cu numarul 25 din SuperLiga. Neagoe, antrenorul Universitații Craiova vrea ca echipa lui sa arate bine pe teren.

- Mihai Rotaru, patronul celor de la CS Universitatea Craiova, a dezvaluit ca a dorit sa il aduca pe Adrian Mazilu (17 ani), fotbalistul Farului Constanța, care a inscris in poarta oltenilor in victoria obținuta de dobrogeni in fașa oltenilor, luni seara, in runda cu numarul 24 din Superliga, la gruparea…

- Gigi Becali a pierdut o prima batalie in razboiul transferurilor din aceasta iarna. Patronul FCSB a vrut sa-l cumpere cu 500.000 de euro pe Alexandru Ișfan, dar jucatorul a ajuns la CS Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a fost mai generos. Finanțatorul formației FC Argeș a explicat pentru playsport.ro…

- Victor Pițurca, 66 de ani, nu crede in strategia FCSB, echipa fara un antrenor principal cu puteri depline. In acte, A1 figureaza Leo Strizu, antrenamentele le conduse insa delegatul fara nicio licența Mihai Pintilii, dar cele mai importante decizii sunt luate de patronul Gigi Becali. Deși FCSB a ajuns…

- Mihai Stoica (57 de ani) considera anormala delegarea arbitrului George Gaman (37 de ani) la meciurile celor de la FCSB. „Centralul” este fratele lui Valerica Gaman (33 de ani), fundașul central al rivalei CS Universitatea Craiova. FCSB a caștigat restanța de la Botoșani, scor 3-2, dar Mihai Stoica…

- Primul meci din Superliga, dupa mai mult de doua saptamani de pauza, va fi restanta din etapa a 6-a, dintre Chindia Targoviste si Universitatea Craiova. Meciul de pe arena „Ilie Oana” din Ploiesti se va disputa marti, 29 noiembrie, de la ora 19.00. Duelul programat initial in a doua jumatate a lunii…