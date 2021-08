Stiri pe aceeasi tema

- Gici Becali a deschis larg buzunarele pentru unul dintre jucatorii sai preferați. Patronul FCSB a fost de acord cu marirea salariului acestuia la 30.000 de euro pe luna, iar noul contract va fi valabil pana in 2025. Exista și un uriaș bonus „european”, in cazul in care echipa ar ajunge, candva, in grupele…

- Parintele Patriarh Daniel a hirotesit unsprezece preoți intru duhovnic. Slujba a avut loc in Paraclisul istoric „Sfantul M. Mc. Gheorghe” al Resedintei Patriarhale din București, scrie Basilica.ro.

- Deși a ratat calificarea in grupele Conference League, Gigi Becali iși poate atinge totuși unul dintre obiective: realizarea unui transfer pe o suma importanta. Patronul FCSB a anunțat sambata ca plecarea lui Moruțan la Galatasaray este aproape rezolvata, iar acum a dat detalii despre suma de transfer.…

- Formația lui Gigi Becali trece printr-o serie lunga de transformari. La nivelul bancii tehnice, Toni Petrea a plecat și a fost inlocuit cu Dinu Todoran. Nici la nivelul lotului schimbarile nu sunt puține. Patronul roș-albaștrilor a intarit defensiva și ofensiva pentru a ataca supremația CFR-ului. Dar…

- Gigi Becali n-are de gand doar sa priveasca la meciurile altora pe stadionul Steaua. Noua arena va fi inaugurata oficial pe 7 iulie. Cu acel prilej, CSA Steaua, echipa din Liga 2, o va intalni pe OFK Belgrad, din Serbia. Cele doua formații au mai jucat și la inaugurarea vechiului Ghencea. Acum patronul…

- Octavian Berceanu, seful Garzii Nationale de Mediu, a fost dat afara din curtea unei societați comerciale, iar patronul acesteia a inceput sa acuze abuzuri și sa transmita totul in direct pe Facebook. Ulterior, Octavian Berceanu a precizat ca de fapt cauta sa ajunga in curtea unei societati in care…

- Portarul Andrei Vlad (21 de ani), convocat de Mirel Radoi la naționala Romaniei, este aratat cu degetul de Gigi Becali dupa ce FCSB a pierdut campionatul in fața rivalei CFR Cluj. Patronul roș-albaștrilor e sigur ca gafele lui Andrei Vlad din meciurile cu CS Universitatea Craiova și CFR Cluj au fost…

- Gigi Becali le-a fixat prețul de transfer lui Florinel Coman (23 de ani) și Darius Olaru (23 de ani). Cei doi pot pleca de la FCSB in schimbul sumei de 10 milioane de euro. Transferul lui Dennis Man la Parma, pentru 11 milioane de euro, i-a dat incredere lui Gigi Becali. Patronul celor de la FCSB spera…