- Gigi Becali a vorbit in aceasta seara despre duelul Rapid Viena - FCSB din play-off-ul Europa League, martusind ca iși dorește ca roș-albaștri sa marcheze doua goluri in duelul care e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la PRO TV de la ora 21:30. "Zic sa marcam și noi doua goluri. Imi convine orice rezultat…

- FCSB a ajuns marti seara in Viena, pentru duelul cu Rapid din play-off-ul Europa League. In turul trei, echipa unde este legitimat si internationalul roman Andrei Ivan a trecut de cei de la Slovan Bratislava, cu scorul general de 5-2.

- FCSB infrunta Rapid Viena in play-off-ul Europa League. Mihai Stoica a prefațat partida și trage un semnal de alarma la adresa celor care se ocupa de gazonul de pe Arena Naționala. Rapid Viena - FCSB e joi, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. "Austriecii sunt o echipa care joaca,…

- Rapid Viena - FCSB, manșa tur a play-off-ului Europa League, va fi transmisa in direct pe Pro TV. Partida se disputa joi, de la 21:30, și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Dupa ce a transmis și dubla manșa din turul III preliminar, FCSB - Hajduk Split (0-0 in tur, 2-1 in retur), Pro TV…

- Rapid Viena a jucat slab spre foarte slab in deplasrea de azi de la Lask Linz, 1-2, a marcat un gol norocos dupa ce-a ratat un penalty scos de Andrei Ivan, dar a pierdut un punct in ultimele minute. FCSB a jucat la București cu Sepsi, 2-0. La Linz, Rapid Viena a avut meci de campionat, ultimul inaintea…

- Andrei Ivan, atacantul lui Rapid Viena, a vorbit despre posibila confruntare cu FCSB din play-off-ul Europa League și l-a provocat pe Gigi Becali inaintea duelului. Meciurile directe ar avea loc pe 23 august, in Austria, și pe 30 august, pe Național Arena. "Sunt foarte bucuros ca putem juca impotriva…

- FCSB va evolua cu Hajduk sau cu Slavia Sofia, in turul al treilea preliminar al Ligii Europa, daca va trece de Rudar. Partida tur va avea loc, la 9 august, in deplasare, iar returul la 16 august, la Bucuresti. Rudar va intalni FCSB, joi, de la ora 18.30, pe teren propriu, si in 2 august, de…

- Andrei Ivan, la Rapid Viena. Fostul atacant al Craiovei a fost imprumutat de la Krasnodar, iar austriecii au si o clauza inclusa prin care il pot transfera definitiv, in 2019. “Mi-am dorit o schimbare, dupa un an dificil petrecut in Rusia si vreau acum sa joc din nou constant. Stiu multe despre acest…