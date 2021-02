Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Pușcaș a comentat situația de la FCSB și a criticat strategia de transferuri de la echipa roș-albastra. Plecand de schimbarea lui Buziuc dupa 30 de minute, in meciul FCSB - Chindia 1-0, fostul fotbalist a fost necruțator la adresa celor de la FCSB și a modului in care Gigi Becali face transferurile.…

- Ilie Dumitrescu a incercat sa explice decizia surprinzatoare de la FCSB, din meciul caștigat cu Chindia, 1-0, cand Alexandru Buziuc (26 de ani, atacant), introdus la pauza, a fost schimbat in minutul 79. ...

- Mijlocașul Olimpiu Moruțan (21 de ani) este pe lista turcilor de la Galatasaray, dar Gigi Becali nu este gata sa renunțe acum la el. FCSB și Chindia se vor infrunta astazi, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Latifundiarul din Pipera spune…

- Becali se simte furat de Istvan Kovacs și Catalin Popa și amenința ca va retrage echipa de pe teren daca va mai fi arbitrat de primul dintre ei, insa ceea ce nu spune patronul FCSB e ca raportul erorilor pro-contra pentru clubul sau in acest sezon e unul sensibil echilibrat, iar in meciurile cu Mediaș,…

- Sulley Muniru (28 de ani), fostul fotbalist de la FCSB, a fost dat in urmatire generala de Interpol, fiind acuzat de trucare de meciuri. Anchetatorii insista ca Muniru a fost partaș la aranjarea uni meci disputat in Liga Campionilor Africii, intre Nouadhibou și Asante Kotoko. Fotbalistul pentru care…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo, care va implini vineri 36 de ani, este dispus sa-si prelungeasca intelegerea cu echipa de fotbal Juventus Torino pana in 2023, scrie presa sportiva din Italia, potrivit Agerpres. Ronaldo, care s-a transferat in 2018 de la Real Madrid la Juventus, in schimbul sumei…

- Transferat de la Universitatea Craiova la FCSB in vara, mijlocașul ofensiv Octavian Popescu (18 ani) l-a ”cucerit” pe Gigi Becali. Patronul FCSB la- comparat cu fotbaliști precum Gheorghe Hagi, Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului Guvern,…