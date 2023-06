Gigi Becali intenționează să implice Curtea de Conturi într-un demers împotriva CSA Steaua FCSB nu a mai jucat in Ghencea din 2015, timp in care vechea arena a fost demolata, iar pe locul ei a fost construit noul stadion al Stelei. De la inaugurare, aici a evoluat doar clubul militar și naționala Romaniei, in trei randuri, scrie adevarul.ro. Investitia a fost de 100 de milioane de euro, bani publici, iar Gigi Becali, care a primit raspunsuri negative la fiecare solicitare de inchiriere a arenei, e convins ca statul se va sesiza in aceasta problema. CITESTE SI Un roman a facut un gest de neimaginat in toaleta unui avion care a decolat din Malmo, Suedia 03:00 248 BelAZ-75710, monstrul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

