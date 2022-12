Stiri pe aceeasi tema

Romania a ratat intrarea in Schengen, dar actorii din spatele cortinei primesc decorații peste decorații. Mihai Catalin Necula este directorul Direcției Generale de Afaceri Europene, Schengen si Relatii Internationale din Ministerul Afacerilor Interne.

Premiera: primul club din Romania care sancționeaza refuzul Austriei de a accepta Romania in spațiul Schengen. Este vorba despre Universitatea Craiova, care a anunțat un boicot total in ceea ce privește companiile austriece. Echipa din Craiova face apel la toate cluburile din Romania sa se alature…

Klaus Iohannis a avut o prima reacție dupa ce Romania a ratat aderarea la spațiul Schengen.

Senatorul PSD Alfred Laurențiu Mihai cere sancțiuni dupa refuzul Austriei de a accepta Romania in spațiul Schengen.

Premierul Romaniei cere Austriei sa ințeleaga ca e nevoie de o soluție pentru adearrea Romaniei in spațiul Schengen.

Austria „ne ingradește un drept, utilizand argumente false", transmite președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, cu referire la refuzul Austriei de a accepta Romania in spațiul Schengen. Tomac critica și atitudinea președintelui Klaus Iohannis pe aceasta tema.

Europarlamentarul Maria Grapini da de pamant cu președintele Klaus Iohannis, pe care il acuza ca permite ca Romania sa fie calcata in picioare de Austria, in scandalul aderarii țarii noastre la Schengen.

Premierul Regatului Tarilor de Jos, Mark Rutte, efectueaza miercuri o vizita in Romania. Vizita vine in contextul in care Olanda este singura țara care se opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen.