Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" va primi o donație de 100.000 de euro din partea Enel Romania, prin companiile sale de furnizare si distributie a energiei electrice. Aceasta donație pe care o va face Enel Romania vine in sprijinul activitații Institutului National de Boli Infectioase…

- Un vaccin experimental contra COVID-19 ar putea fi testat intr-o luna si in Romania, anunta dr. Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului „Matei Bals”. Acesta a afirmat ca intre Institutul National de Boli Infectioase si britanici exista un protocol de colaborare.

- Gigi Becali a facut o donație pentru „Matei Balș”, dupa ce a primit o solicitare din partea lor. Gigi Becali a donat de multe ori de-a lungul anilor bani sau obiecte celor nevoiași, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care oameni sarmani se duc zilnic in fața vilei latifundiarului.…

- Gigi Becali se implica financiar si ajuta spitalele care au nevoie de sprijin in aceasta perioada. Afaceristul a facut o donatie pentru Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș", dupa ce reprezentantii spitalului i-au cerut ajutorul pentru ca se confruntau cu lipsuri mari.

- In aceasta dupa-amiaza a fost confirmat și cel de al 12-lea caz de infecție cu noul coronavirus (COVID-19) la nivel național.Este vorba despre un barbat din București, in varsta de 49 ani, care s-a intors din Italia (Roma) in data de 27 februarie 2020, dintr-o zona neafectata. Barbatul…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat, luni, la Romania TV, ca autoritatile iau masuri pentru a preveni epidemia de coronavirus in Romania, dar a recunoscut ca sunt “sanse foarte mari” ca virusul sa ajunga in tara noastra. Din acest motiv, la Institutul National de Boli Infectioase “Matei…

- Rezultatele analizelor pacientului bacauan suspectat ca s-ar fi infectat cu coronavirus in China NU confirma suspiciunile, au anunțat medicii de la spitalul Județean Bacau. Conform rezultatelor sosite de la Institutul National de Boli Infectioase “Prof. Dr. Matei Bals” din București, pacientul de 24…

- Ministerul Sanatatii a afirmat luni ca „este foarte putin probabil” ca pacientul din Bacau care va fi adus la Institutul „Matei Bals” sa fie infectat cu noul coronavirus. „Referitor la situatia pacientului cu suspiciune de infectie cu noul Coronavirus de la Bacau. Pacientul a venit dintr-o regiune din…