Sancționat in trecut pentru derapajele sexiste, Gigi Becali, patronul FCSB, e in vizorul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Recent, latifundiarul din Pipera a avut un derapaj la adresa uneia dintre judecatoarele care a analizat procesul dintre FCSB și CSA Steaua pentru palmares, in care „militarii” au avut caștig de cauza. CSM reacționeaza dupa derapajul lui Gigi Becali Intr-un comunicat emis azi, potrivit Libertatea, CSM a taxat declarațiile patronului FCSB. ...