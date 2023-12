Stiri pe aceeasi tema

- Sepsi a invins-o pe CFR Cluj, scor 2-1, in runda cu numarul 20 din Superliga. Andrea Mandorlini (63 de ani), antrenorul gruparii „feroviare”, a avut o reacție nervoasa cand a fost intrebat despre o eventuala demitere. CFR Cluj a ajuns la 8 meciuri consecutive fara victorie și ramane pe locul secund…

- Mihai Rotaru i-a oferit un raspuns categoric lui Gigi Becali. Patronul Universitatii Craiova a declarat ca nu vrea sa discute despre alte echipe, marturisind ca urmatorul obiectiv al echipei sale este distantarea fata de echipa de pe locul patru, anume Rapid. Dupa ce Universitatea Craiova a invins-o…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, nu are emoții in lupta la titlu din SuperLiga. Crede ca echipa lui va deveni campioana, lucrur pe care nu l-a mai reușit din 2015. FCSB e lider in campionat, cu 5 puncte peste CFR Cluj, echipa de pe locul 2. Roș-albaștrii au profitat de pasul greșit facut de ardeleni,…

- U Cluj a invins-o pe Rapid, scor 3-2, in ultimul meci al rundei cu numarul 17 din Superliga. Ioan Ovidiu Sabau (55 de ani), antrenorul „studenților”, a facut o radiografie a partidei din Giulești. Ioan Ovidiu Sabau, concluzii dupa Rapid - U Cluj: „Foarte multe lucruri iți trec in minte cand ești condus”…

- Conținut oferit de: Partener extern. Din prima liga a Romaniei s-au scurs deja 12 etape și ne apropiem cu pași repezi de incheierea turului de campionat. Pot fi trase așadar cateva concluzii. FCSB și CFR Cluj au confirmat așteptarile, in timp ce Rapid arata ca poate spera la o clasare pe podium sau…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat, miercuri, programul etapelor 14 și 15 din Superliga. Runda cu numarul 14 se disputa in perioada 27 octombrie - 30 octombrie. Etapa este inaugurata de partida dintre FC Voluntari și Sepsi Sfantu Gheorghe, iar epilogul rundei este duelul din Gruia, dintre CFR Cluj…

- Acționarul celor de la Rapid, Victor Angelescu, i-a raspuns lui Gigi Becali, dupa ce patronul lui FCSB a declarat, in urma cu cateva zile, ca exclude trupa din Giulești din lupta pentru titlul de campioana. Miercuri, Gigi Becali spunea ca FCSB se bate la campionat cu CFR Cluj și CS Universitatea Craiova.…

- Rapid a obținut o victorie importanta in etapa a 10-a din Superliga, caștigand cu 3-1 in fața lui CFR Cluj. Dupa o prima repriza echilibrata, terminata la egalitate, 1-1, Rapid s-a desprins in repriza a doua. Rrahmani a facut dubla in minutul 51, iar Claudiu Petrila a stabilit, 20 de minute mai tarziu,…