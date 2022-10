Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Anderlecht - FCSB 2-2, Gigi Becali (64 de ani) a anunțat ca va inceta sa investeasca la Unirea Constanța, echipa de Liga 2 care servește drept „satelit” al FCSB-ului, și ca va reduce la minimum numarul de grupe de varsta din Academia clubului. Eliminarea FCSB-ului din Conference League se lasa…

- Anderlecht si FCSB se intalnesc, joi, 27 octombrie, de la ora 19:45, pe „Lotto Park” din Bruxelles, intr-un meci contand pentru etapa a 5-a a Grupei B din UEFA Conference League, care va fi transmis in direct de Pro Arena.

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali (64 de ani), nu renunța la primavara europeana, in ciuda șanselor infime. „Vreau sa caștigam meciul, inca mai cred in calificare! Pana cand nu vom mai avea șanse matematice, eu cred. Vreau sa batem și sa ne calificam! Atat timp cat se mai poate matematic, eu cred.…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre infrangerea suferita de jucatorii antrenați de Nicolae Dica. Omul de afaceri ar putea angaja un antrenor strain și 1-2 scouteri, care sa se ocupe de transferuri. „Asta e, nu mai sunt ca pe vremuri, patimaș. Lucrurile materiale nu ma mai afecteaza…

- Anderlecht, adversara de azi a FCSB-ului din Conference League, e cel mai titrat club belgian, insa prezentul violeților nu e la fel de valoros cum este istoria lor. Echipa e alcatuita mai ales din tineri pe care societatea spera sa-i creasca și sa-i vanda. FCSB și Anderlecht se infrunta azi, de la…

- FCSB s-a calificat in Conference League, urmand sa joace din nou in grupe dupa cinci sezoane, și iși va afla azi adversara, dupa tragerea la sorți, programata la ora 15.30.Euforia succesului l-a determinat pe Gigi Becali sa-și faca deja calculele finaciare ale acestei calificari."Voi…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, este de parere ca vicecampioana Romaniei se poate califica in grupele Conference League. Omul de afaceri a declarat ca nu a vazut in 20 de ani o echipa asa slaba cum este cea a celor de la Viking. ”E foarte bine. Chiar daca am mancat bataie, totul e clar. Nu am…

- Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali (64 de ani), s-a aratat impresionat de rapiditatea cu care s-au vandut biletele online pentru meciul programat in aceasta seara cu Viking, de pe Arena Naționala. Omul de afaceri a spus ca va mai aduce cel puțin doi jucatori pana la finalul perioadei de mercato.…