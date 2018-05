Stiri pe aceeasi tema

- Rapidist pur-sange, Sumi nu va colabora niciodata cu Becali la FCSB, din respect pentru suflarea giulesteana. Desi in presa s-a vorbit despre fostul antrenor al lui Kayserispor ca despre un posibil inlocuitor al lui Dica, in conditiile in care acesta din urma e o dezamagire totala ca tehnician, nimic…

- Antrenorul Dunarii Calarași, Dan Alexa, știe unde a greșit Nicolae Dica in relația cu Denis Alibec, fotbalist care in sezonul recent incheiat a fost doar o umbra a fotbalistului din precedentul an. Alexa știe cum a reușit Marius Șumudica sa scoata maximul de la atacantul pe care Gigi Becali tocmai l-a…

- Gigi Becali a anunțat ca preda ”cheile” clubului, dupa ce Razvan Burleanu a caștigat alegerile pentru șefia Federației Romane de Fotbal. Vasile Geambazi este cel caruia Gigi i-a dat toata puterea, in acte. Gheorghe Burleanu, tatal șefului Federației, a comentat gestul facut de Becali, ba chiar l-a ironizat.…

- Denis Alibec ii va da fiori, de data aceasta, lui Gigi Becali! Fotbalistul pentru care patronul de la FCSB a avut o oferta de 10 milioane de euro și-a descoperit un nou hobby! Și nu e deloc unul liniștit, omul de afaceri din Pipera s-ar lua cu mainile de cap daca, Doamne-ferește, Alibec ar calca […]…

- Gigi Becali i-a raspuns dur lui Constantin Budescu, dupa ce fotbalistul celor de la FCSB a criticat faptul ca a fost schimbat la pauza. Scandal la Steaua dupa victoria cu Craiova: "Ma simt nerespectat, m-am simtit folosit". Reactie dura a lui Gigi Becali "Ii raspund eu lui Budescu,…

- Gigi Becali a comentat declarațiile lui Marius Șumudica, care s-a aratat incantat de a venit la FCSB, in locul lui Nicolae Dica. Antrenorul lui Kayserispor a recunoscut ca i-ar face placere sa lucreze cu Gigi Becali. Patronul FCSB i-a dat peste nas fostului tehnician al Astrei și a comentat și suspendarea…

- In 2014, la varsta de 17 ani, Robert Vilceanu avea la FCSB o clauza de reziliere de 50 de milioane de euro, lucru confirmat chiar de Gigi Becali. Acum, insa, situația nu mai e deloc roz pentru mijlocașul care e sub contract cu Astra. Atat el, cat și Bogdan Chipirliu au fost trimiși la echipa secunda…

- Gigi Becali nu se ferește sa-l critice dupa meciuri pe Nicolae Dica și chiar a recunoscut de-a lungul timpului ca exista o relație de prietenie cu alți antrenori din Liga 1 cum ar fi Marius Șumudica. Dar patronul FCSB are și alți prieteni in campionatul Romaniei. Edward Iordanescu, tehnicianul Astrei,…