- Gigi Becali se ia de contestatari și le cere acestora sa cumpere echipe și sa se lupte cu el. Ba chiar l-a sfatuit pe Marica sa mearga la Dinamo, fiind convins ca echipa nu va scapa de faliment. Singurul om pe care Gigi Becali il vede specialist este Gica Hagi. "I-am spus lui Marica, stii de ce voiam…

- Presedintele lui Dinamo, Alexandru David, a anuntat ca ros-albii il vor reclama pe finantatorul FCSB, vicecampioana Ligii 1 Betano, Gigi Becali, la comisiile FRF pentru ca acesta l-a contactat pe Dan Nistor, dorind sa-l transfere sub comanda lui Dica, desi e sub contract cu trupa din...

- CFR Cluj este liderul Ligii 1 Betano din acest moment, dar Gigi Becali isi doreste ca situatia sa se schimbe si FCSB sa conduca dupa aceasta etapa. Finantatorul ros-albastrilor a declarat ca va tine cu Dinamo in partida de azi, cand elevii lui Bratu vor juca impotriva ardelenilor.

- Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a decis sa intareasca linia ofensiva a vicemcampioanei Ligii 1 Betano. Insa, latifundiarul din Pipera a anuntat ca varfurile care vor sosi la echipa sunt mai mult pentru concurenta.

- Victor Piturca e in conflict cu cei de la FCSB si dupa derby-ul Ligii 1 Betano, dintre elevii lui Dica si ros-albi, a tinut sa le transmita un mesaj celor din clubul finantat de catre Gigi Becali.

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a comentat despre sistemul 4-3-3, formula pe care trupa ros-albastra dorea sa o foloseasca in acest sezon, dar care a dat gres inca din prima etapa a Ligii 1 Betano, cand Astra s-a impus cu 1-0. Omul de afaceri spune ca are incredere in continuare...

- Gruparea CSM Politehnica Iasi a primit dreptul de utilizare a siglei si a marcii verbale FC Politehnica Iasi, denumire sub care va activa in sezonul viitor al Ligii I, documentele fiind verificate in acest sens de Liga Profesionista de Fotbal, informeaza news.ro."Liga Profesionista de Fotbal…

- Gigi Becali alearga de luni bune dupa transferul lui Billel Omrani (25 de ani), insa sansele ca atacantul francez al CFR-ului sa ajunga la FCSB par inexistente, scrie Mediafax.Noul antrenor al clujenilor, Edi Iordanescu, a dezvaluit ca varful i-a transmis deja ca vrea ca viitorul sau sa fie…