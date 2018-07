Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au ieșit din competiție, fanii au susținut ca Alina de la Exatlon și Giani Kirița se plac foarte tare. Razboinica s-a decis sa spuna adevarul despre relația pe care o are cu Faimosul și ce sentimente are pentru el. “Nu am stiut ca imi spune “fitnessista”, am vazut abia dupa concurs, iar acum…

- Mariana este una dintre cele mai bataioase fete de la competitia Exatlon, dar nu a avut deloc o viata usoara. Nu s-a imbogatit de pe urma emisiunii la care a participat, dar nici inainte nu a apucat sa isi puna bani de-o parte, pentru ca mereu a investit in pasiunea ei – sportul. Mariana a declarat…

- Mariana de la Exatlon se lupta sa supraviețuiasca, sa faca rost de bani pentru chirie și mancare, iar cu toate aceastea iși continua visul, acela de a face sport. Fosta concurenta de la Exatlon a povestit cum l-a visat pe Gigi Becali, care se afla in casa ei și oferindu-i ajutorul. Ei bine, visul…

- Vestea ca Ionuț este pe punctul de a divorța de Nella a luat prin surprindere pe toata lumea, mai ales pe Razboinici, care au petrecut foarte mult timp cu “Jaguarul”. Mariana este una dintre personele care i-a fost aproape lui Ionuț și face dezvaluiri despre acesta și comportamentul lui pe perioada…

- Mariana de la Exatlon s-a confruntat cu probleme serioase in ultima vreme. „Razboinica” de 46 de ani spune ca nu mai reușește sa atinga performanțele de odinioara. Ea a fost prima femeie din Romania care a reușit sa termine pe picioare „Sparthatlonul” de 246 de km. Acum, fosta concurenta se resimte. (Console…

- Mariana de la Exatlon traiește cu o mare durere in suflet.(Cele mai bune oferte laptopuri) Mama ei a murit inainte ca ea sa participe la Exatlon și atleta nu i-a putut inca indeplini ultima dorința.(CITEȘTE ȘI: SOCRUL LUI IRI AMENINȚA CA-ȘI ”DEZMOȘTENEȘTE” FIICA: ”GHEORGHIȚA REFUZA SA ACCEPTE O ASEMENEA…

- Mariana, fosta ”Razboinica” de la reality-show-ul din Republica Dominicana spune ca, pentru urmatoarea ediție, ar vedea mai multe vedete care sa faca parte din echipa ”Faimoșilor”. Ea ii vede intr-o confruntare pe Mutu, Andra, Oana Zavoranu și Andreea Raducan și nu numai pe ei. Mariana Nenu a fost…

- Alina Pana, fosta „razboinica” de la Exatlon, are un dinte impotriva lui Vladimir Draghia. Blondina a urmarit ultimul episod, cel in care a fost eliminat Valentin Chiș, cunoscut drept „Bruce”, și a fost foarte dezamagita. Ea și-ar fi dorit sa iasa Vladimir Draghia, de care nu ii place absolut deloc.…