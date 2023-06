Stiri pe aceeasi tema

- Patronul FCSB, Gigi Becali, mai vrea sa aduca un fundaș central, iar prima varianta a fost Vlad Chiricheș (33 de ani). Acesta a retrogradat cu Cremonese și nu e clar daca va mai putea fi platit la fel de bine și in Serie B. Vlad are al doilea cel mai mare salariu din lotul lui Davide Ballardini, 700.000…

- O publicație apropiata de Cremonese anunța ca echipa din Cremona ar lua in calcul orice oferta care vine pe numele lui Vlad Chiricheș (33 de ani). Fundașul central este dorit la FCSB, dar Gigi Becali l-ar vrea liber. Vlad Chiricheș este marea dorința a lui Gigi Becali in acest mercato. Finanțatorul…

- Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre ofertele pe care le-a facut jucatorilor Alexandru Baluța (29 de ani, mijlocaș), Damjan Djokovic (33 de ani, mijlocaș) și Vlad Chiricheș (33 de ani, fundaș central). Omul de afaceri a spus ca, in opinia lui, toți cei 3 vor fi noii fotbaliști al…

- Helmut Duckadam nu crede ca Vlad Chiricheș, principala ținta a lui Gigi Becali in aceasta perioada de transferuri, poate ajuta prea mult FCSB. Fostul caștigator al Cupei Campionilor Europeni a amintit de accidentarile internaționalului roman și l-a ironizat pe Mihai Stoica, cel care spunea ca „nu-i…

- Gigi Becali a promis investiții majore la FCSB și vrea sa transfere doi jucatori din naționala Romaniei. Omul de afaceri a dezvaluit ca negociaza cu Vlad Chiricheș și Olimpiu Moruțan, doi fotbaliști cu salarii mari și care in sezonul trecut au jucat in Italia, la Cremonese și Pisa. Gigi Becali a recunoscut…

- Basarab Panduru crede ca Hagi poate da lovitura cu un jucator renegat de Gigi Becali. Gigi Becali a anuntat ca Joonas Tamm, Iulian Cristea, Billel Omrani, Boban Nikolov si Valentin Cretu nu vor mai ramane la echipa. Celor 5 li se adauga Deian Sorescu, pe care nu vrea sa il cumpere. Basarab Panduru crede…

- Gigi Becali, 64 de ani, patronul FCSB, a anunțat ca Elias Charalambous (42) va fi antrenorul principal al echipei și in sezonul viitor. „Azi am semnat cu Charalambous prelungirea pe inca un an. I-am redus salariul la jumatate. Eu micșorez totul. Erau cheltuieli nefondate și le-am restrans. Vreau sa…

- Giovanni Becali a facut dezvaluiri din interior despre retragerea din fotbal a lui Gigi Becali. Patronul lui FCSB a anuntat, luni, ca va accepta orice oferta de 25 de milioane de euro pe care o va primi pentru pachetul majoritar de actiuni a clubului din Berceni. Gigi Becali si-a iesit din minti dupa…