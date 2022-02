Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi, propus antrenor la echipa lui Gigi Becali. Problemele cu tenhnicienii care ajung pe banca FCSB sunt binecunoscute. Patronul vicecampioanei aplica in maniera personala „traducerea” numelui echipei prin „Faci Ce Spune Becali”. Acum 15 ani, Gica Hagi s-a aflat la carma echipei lui Becali, caruia…

- Gigi Becali nu mai spera sa-l ia pe Omrani la FCSB, chiar daca atacantul francez incheie in iunie contractul cu CFR Cluj. Patronul roș-albaștrilor e convins ca Billel nu a prelungit contractul cu Clujul ca sa dea lovitura și sa prinda un contract foarte bun intr-un alt campionat Omrani are ocazia sa…

- Gigi Becali (63 de ani), patronul de la FCSB, crede ca Octavian Popescu (19 ani), autorul unui eurogol in meciul cu CFR Cluj, scor final 3-3, are potențialul de a-l depași pe Gica Hagi (56 de ani), considerat de mulți a fi cel mai mare fotbalist roman al tuturor timpurilor. Octavian Popescu a fost unul…

- Dragoș Nedelcu (24 de ani, mijlocaș defensiv) vrea sa revina in Romania, dupa 6 luni petrecute la Fortuna Dusseldorf, in liga a doua din Germania. Nedelcu a intrat rapid in atenția Farului și a lui Gica Hagi, antrenor care l-a lansat in fotbalul profesionist. Gigi Becali preciza ieri ca Nedelcu a solicitat…

- Gica Popescu (54 de ani), președintele Farului, crede ca antrenamentele propuse de Gica Hagi (56 de ani) ar fi mult prea intense pentru Constantin Budescu (32 de ani). Constantin Budescu a intrat in dizgrația lui Gigi Becali. Finanațatorul celor de la FCSB vrea sa scape de salariul lui mare, iar mai…

- Gigi Becali, cel mai bogat patron din Liga 1. Patronul FCSB este unul dintre cei mai instariți romani, conform ultimului Top Capital. In clasamentul averilor acestora, Ion Țiriac are, in continuare, cei mai mulți bani, dintre cei care au legatura cu sportul. In ierarhia respectiva se mai regasesc și…

- Patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca nu va mai investi bani in echipa, ci aceasta va trebui sa se autofinanteze. El este dezamagit dupa remiza echipei cu Sepsi, scor 0-0, care lasa FCSB la zece puncte in spatele liderului CFR Cluj, noteaza news.ro. "Dupa ce am vazut aseara, am avut sentimentul,…

- Gigi Becali, patronul FCSB, propune doua nume pentru naționala Romaniei: Gica Hagi, antrenorul Farului, și Dan Petrescu, tehnicianul CFR-ului. Primul a refuzat deja propunerea naționalei, al doilea va da un raspuns la finalul anului. „Eu am spus Hagi si Dan Petrescu, la ceilalti nu ma pricep. Sunt buni…