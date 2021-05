Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a ramas fara permis, dupa ce a fost prins de polițiști conducand pe Drumul Național 7, in localitatea argeșeana Draganu, cu peste 100 de kilometri pe ora. Becali a primit și o amenda de 1.305 lei.

- Un tanar, de 23 de ani, din județul Vaslui, a fost depistat de polițiștii Serviciului Rutier in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Național 2 – E 85, in localitatea Urechești, fiind inregistrat de aparatul radar cu viteza de 118 km/h, in zona de limitare de 50 km/h. Totodata, in urma verificarilor…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, marti seara, ca jucatorul Florinel Coman a luat legatura cu el, dupa ce a fost prins de politie conducand cu o viteza peste limita legala si fara permis auto valid, potrivit news.ro "I-am spus «Florinele, aia care dau pe tine 20 de milioane se intereseaza…

- La data de 03 februarie a.c., ora 17.20, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Nanești, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru verificari un autoturism care circula dinspre Tataranu catre Cioraști. Conducatorul auto, un tanar de 26 de ani, a prezentat la controlul efectuat un…