Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (65 ani), patronul FCSB, considera benefica preluarea Petrolului Ploiești de catre investitorii turci. Cu toate ca a laudat venirea noilor acționari pe „Ilie Oana”, latifundiarul din Pipera nu crede insa ca aceștia au forța financiara de a se lupta cu FCSB, echipa ce va evolua in preliminariile…

- Florin Tanase (29 de ani) a declarat ca este dispus sa revina la FCSB in aceasta vara. Fostul golgheter al noii campioane din Superliga urmeaza sa iși incheie socotelile cu saudiții de la Al-Okhdood. In urma cu o saptamana, finanțatorul Gigi Becali anunța ca sunt șanse extrem de mari ca Florin Tanase…

- Articolul VIDEO Gloria Buzau, felicitata oficial de Constantin Toma. Veste mare pentru microbiști se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Buzaul s-ar putea alege cu un stadion de fotbal modern in urma performanței aduse de formația Gloria Buzau, care a promovat in Superliga. Anunțul a fost facut,…

- Dupa 1-2 cu CFR Cluj, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a dezvaluit ca nu l-a felicitat pe omologul lui, Gigi Becali, dupa ce FCSB a devenit campioana. Omul de afaceri declara ca nici nu are de gand sa discute cu Gigi Becali. Iși explica decizia spunand ca nu vrea sa apara discuții cu privire la…

- William Baeten (26 de ani), extrema dreapta de la FCU Craiova, a marcat doua goluri cu U Cluj, in play-out-ul din Superliga. Jucatorul dorit de Gigi Becali la FCSB a reușit meciul sezonului in Superliga. A marcat doua goluri cu U Cluj și a intors rezultatul, dupa ce FCU Craiova fusese condusa cu 0-1.…

- Conducerea lui Bari, locul 16 in Serie B, a luat decizia in privința lui Malcom Edjouma (27 de ani), imprumutat cu opțiune de cumparare de la FCSB pana la finalul sezonului. Mijlocașul in schimbul caruia Gigi Becali spera sa obțina 600.000 de euro nu va fi achiziționat definitiv. Prestațiile deloc convingatoare…

- Dumitru Dragomir a comentat planurile pe care Gigi Becali le are la FCSB. Lauda intenția acestuia de a-l readuce pe Denis Alibec (atacant, 33 de ani) și ii recomanda sa-l transfere pe Mihai Capațina (28 de ani, mijlocaș) pentru postul de fundaș stanga. Dupa 2-0 cu Universitatea Craiova, Gigi Becali…

- Extrema stanga Marius Ștefanescu (25 de ani) a criticat dur arbitrajul la finalul meciului Sepsi - Farul, scor 1-1, din runda a 3-a a play-off-ului din Superliga. Marius Ștefanescu a fost extrem de vocal la finalul meciului. Acesta a criticat in termeni duri arbitrajul lui Andrei Chivulete. Aceste considera…