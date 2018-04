Gigi Becali sustine ca nu-l mai intereseaza compania celor care-l distrag de la credinta.

"Vreau sa fac marturisire in zilele astea sfinte. Eu nu mai am companii... companiile mele nu sunt decat de preoti, calugari si calugarite... rar oameni cu care mai stau" a declarat Gigi Becali.

In Sambata Mare a Pastelui, latifundiarul a vorbit despre minunile lui Dumnezeu din viata lui, intr-un interviuacordat unei televiziuni de la noi: "Am avut momente cand am fost arogant, am si jignit... ma caiam, iar acum il rog pe Dumnezeu: Doamne, fa-ma din ce in ce mai bun!".

