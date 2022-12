Gigi Becali: Eu şterg Austria de pe globul pământesc. Nu mai vreau să aud de Austria Patronul FCSB, Gigi Becali a reacționat dur dupa ce Austria a „interzis” aderarea Romaniei la Schenghen: ”Eu o sterg, Austria, de pe globul pamantesc. Nu mai vreau sa aud de Austria. Daca e sa ajung undeva, eu o ocolesc.” „Eu o sterg, Austria, de pe globul pamantesc. Nu mai vreau sa aud de Austria. Daca e sa ajung undeva, eu o ocolesc. Nu mai trec pe acolo deloc. Daca eram eu acum, faceam tot posibilul legal, tot ce este legal. Si la Petrom si la bancile din Romania si la Raiffeisen, le gaseam eu chichite si le aratam eu lor care este smecheria. Au venit cu Petrom si au furat toata avutia noastra.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

