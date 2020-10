Stiri pe aceeasi tema

- Patronul clubului de fotbal FCSB, Gigi Becali, 62 de ani, spune ca noul coronavirus este un ”fleac”, in condițiile in care toți din jurul sau s-au infectat cu el și au scapat pentru ca a avut medicamente sa le dea, noteaza Antena 3. Latifundiarul din Pipera a menționat ca in viitor va cumpara medicanteme…

- Paparazzii SpyNews.ro au fost pe urmele lui Florin Tanase, iar acum va prezentam și dumneavoasta imgini de senzație. Deocamdata va spunem doar atat, dupa ce a incalcat regulile de circulație in mijlocul Capitalei, fotbalistul a intrat in casa doar cu ajutorul vecinilor.

- Gigi Becali, antreprenor, proprietar de club de fotbal, este clar unul din cele mai populare personaje din ROmania. Chiar și așa, in plina criza, antreprenorul iși vede de afaceri și incearca sa-și duca proiectele la capat. Ce a facut Gigi Becali in fața angajaților Latifundiarul din Pipera, dupa eșecul…

- Edi Iordanescu ar face orice pentru soția lui insarcinata, și chiar asta a și facut in trafic, fara sa mai țina cont de nimic. Aceasta a incalcat regulile de circulație de dragul mamei viitorului sau copil. Cum au fost surprinși in trafic de paparazzii Spynews.ro!

- Iulia Albu, te-am prins! Celebra creatoare de moda nu da inapoi cand vine vorba despre un pahar sau... mai multe pahare de vin. Paparazzii Spynews.ro au surprins-p pe blondina in timp ce ieșea din restaurant cu sticla goala! Ce a facut imediat dupa, dar mai ales, cum a incalcat legea?

- Face ce face și mereu pe dos! Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe Gabriel Oprea Jr. la o terasa, insa imediat a incalcat legea din nou fara sa țina cont de nimic, totul pentru o porție de mancare!

- Gigi Becali a explodat, dupa ce autoritațile au luat noi masuri cu privire la COVID-19! Latifundiarul din Pipera nu are de gand sa poarte masca și are incredere ca il protejeaza Dumnezeu!

- Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a surprins pe toata lumea cu afirmațiile facute cu privire la raspandirea noului coronavirus. Extrem de credincios din fire, milionarul din Pipera considera ca Romania este o țara ortodoxa, iar asta ar impiedica virusul sa le afecteze cetațenilor sanatatea. “Ce, Dumnezeu…