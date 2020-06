Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, finanțatorul lui FCSB, a vorbit despre situația in care se afla Teia Sponte, partenerul acestuia de afaceri, care se afla in spital dupa ce a fost infectat cu COVID-19. „Eu n-am ținut niciodata cont de coronavirus. N-am luat nicio masura. Daca merg la Sfantul Maslu și la Sfanta Biserica,…

- Teia Sponte este prezent la toate jocurile de pe teren propriu ale celor de la FCSB, pe care le urmareste din loja lui Gigi Becali. Impreuna cu el au mai fost testati si depistati pozitiv mai multi membri ai familiei sale. A aparut primul caz de coronavirus in Liga 1: un oficial de la Dinamo…

- Un nou deces in randul bistrițenilor depistați pozitiv cu COVID 19, a fost raportat in aceasta dimineața. E vorba de un barbat de 75 de ani. Astfel, la nivelul județului, numarul acestora ajunge la 26. Grupul de Comunicare Strategica a transmis in aceasta dimineața o noua raportare privind decesele…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in aceasta seara, inca 16 decese survenite la persoane infectate cu Coronavirus, printre care unul la o mureșeanca de 37 de ani, in total 498 in Romania, 25 in județul Mureș. Dumnezeu sa-i odihneasca in pace! Deces 483 Femeie, 72 ani, mun. Bucuresti Data internarii:…

- 351 noi cazuri de infectare cu Covid-19 au fost anuntate sambata in Romania, bilantul ajungand la 8.418. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 1.730 au fost declarate vindecate si externate pana acum. Totodata, pana acum, 417 de persoane diagnosticate cu noul coronavirus au murit. Pana astazi, 18 aprilie,…

- Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus, numarul deceselor la nivel național ajungand la 22, informeaza, joi seara, Grupul de Comunicare Strategica. Unuia dintre barbații decedați azi i-au fost prelevate probe pentru COVID-19, dar testul a ieșit negativ. Cateva…

- Pana marti, 24 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 762 de persoane confirmate pozitiv, 79 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 19 la București, 3 la Craiova, 2 la Constanța, una…