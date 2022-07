Stiri pe aceeasi tema

- FCSB joaca in deplasare la Saburtalo Tbilisi (Georgia, locul 5) in turul 2 preliminar al Conference League, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1 și Prima Sport 1Returul de la București este programat joi, 28 iulie, de la ora 20:30Daca trece de Saburtalo, FCSB va da…

- Reprezentantele Romaniei din Conference, CFR Cluj, FCSB, Sepsi Sfantu Gheorghe si Universitatea Craiova, si-au aflat potentialele adversare din turul al treilea al competitiei, in urma tragerii la sorti efectuate luni la Nyon. In turul trei preliminar vor avea loc urmatoarele meciuri daca reprezentativele…

- Sediul UEFA de la Nyon a gazduit astazi tragerea la sorti a meciurilor din turul 3 preliminar al Europa Conference League. Confruntarile vor avea loc pe 4 august (turul) și 11 august (returul). Astfel, Universitatea Craiova , daca va trece cu bine de dubla cu FK Vllaznia Shkoder, o va intalni pe Zorya…

- In cazul in care FCSB va rata grupele Conference League, patronul Gigi Becali vorbește despre o „economie” tradusa prin vanzari de jucatori și plecari ale fotbaliștilor cu salarii mari. Adversara celor de la FCSB, cap de serie la tragerea la sorți, se va alege dintre FC Saburtalo din Georgia și FK Partizani din…

- Nationala de fotbal U19 a Romaniei a fost invinsa, cu scorul de 1-2 (0-0), de reprezentativa Italiei, la Dunajska Streda, in meciul sau de debut in Grupa A a Campionatului European din Slovacia. Au marcat: Luca Andronache (min. 53), respectiv Tommaso Baldanzi (min. 47) si Cristian Volpato (min. 68).Italia…

- La sediul UEFA de la la Nyon, a avut loc tragerea la sorți pentru primele tururi preliminare ale UEFA Conference League, competiție in care Romania are trei participante. Echipele romanești intra in competiție odata cu al doilea tur preliminar. FCSB va juca cu invingatoarea dintre Saburtalo (Georgia)…

- Gigi Becali, 63 de ani, patronul FCSB, nu concepe sa nu treaca in turul II preliminar Conference League de FC Saburtalo (Georgia)/FK Partizani (Albania) și se gandește deja la banii pe care ii poate obține pentru calificarea in grupe. Adversara celor de la FCSB, cap de serie la tragerea de azi, se va…