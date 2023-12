Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a rabufnit dupa eșecul echipei sale, pe teren propriu, cu Oțelul Galați.Latifundiarul din Pipera pune forma slaba a jucatorilor, in mod special a lui Ovidiu Popescu, pe seama vieții amoroase. Fotbalistul in varsta de 20 de ani a fost anterior favoritul lui…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre forma slaba a extremei Octavian Popescu. Fotbalistul de 20 de ani era in trecut preferatul lui Gigi Becali, dar este tot mai des criticat din cauza formei slabe aratate in ultimele meciuri. Intrebat despre motivele caderii lui Popescu, patronul FCSB a vorbit…

- Dorinel Munteanu (55 de ani), antrenorul de la Oțelul Galați, a comentat victoria cu FCSB, 2-0. Nou-promovata a ajuns la 23 de puncte, 3 sub locurile de play-off. Dorinel Munteanu s-a ținut de cuvant: l-a avertizat pe Gigi Becali ca va caștiga la FCSB acasa și așa a facut, a anihilat liderul și a obținut…

- Dorinel Munteanu și Gigi Becali au inceput duelul declarațiilor inainte de FCSB - Oțelul. FCSB - Oțelul are loc duminica, pe Arena Naționala, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1 Dorinel, antrenorul Oțelului, a avut un mesaj razboinic…

- Dorinel Munteanu (55 de ani), antrenor la Oțelul Galați, crede ca FCSB, liderul actual al campionatului, nu va reuși sa caștige campionatul din cauza imixtiunii patronului Gigi Becali (65), cel care dicteaza echipele de start și schimbarile din timpul meciurilor. FCSB conduce campionatul dupa 16 etape,…

- Oțelul Galați a anunțat cooptarea lui Dorin Toma, fost fotbalist la CFR Cluj, in staff-ul tehnic al lui Dorinel Munteanu. Toma și Munti au fost coechipeiri in Gruia in urma cu mai bine de 15 ani, acum vor colabora din nou la una dintre „revelațiile” Superligii. „SC Oțelul Galați anunța cooptarea in…

- Otelul Galati a venit la Zalau cu temele bine facute, stiind ca intalneste o formatie care a dat lovitura in play-off-ul Cupei Romaniei, eliminand Poli Iasi, o alta echipa din Superliga. SCM Zalau nu a mai avut aceeasi evolutie ca in partida cu iesenii, iar dupa 21 de minute, Otelul lui Dorinel Munteanu…

- Adrian Mititelu n-a digerat deloc bine eșecul cu Oțelul Galați, 0-2, iar la finalul meciului a coborat de la „oficiala” pentru a le cere socoteala jucatorilor lui FCU Craiova. Citește AICI cronica semnata de Eduard Apostol dupa FCU - Oțelul 0-2: Dorinel Munteanu meserie! Conducerea Craiovei prinsese…