Gigi Becali, despre vaccinarea rudelor sale: "Eu nu le interzic

- Autoritatea daneza pentru sanatate a suspendat vaccinarile anti-Covid cu preparatul ARNm de la Moderna pentru adolescenți. De asemenea, joi, si Suedia a suspendat vaccinarea cu Moderna pentru adolescenti si adultii tineri.

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a explicat, joi, la B1 TV, ca tinerii cu varste sub 20 de ani, in special baietii, sunt mult mai expusi riscului de a dezvolta complicatii cardiace in urma trecerii prin infectia cu SARS-CoV-2 decat in urma vaccinarii. Valeriu Gheorghița…

- Vaccinarea poate oferi o anumita protecție, dar nu va opri raspindirea coronavirusului. Directorul Oxford Vaccine Group, profesorul Andrew Pollard, a spus ca este imposibil de format o imunitate colectiva la coronavirus. Despre aceasta marți, 10 august, a scris The Guardian. Potrivit acestuia, motivul…

- Au fost vaccinate 15 la suta din populația Republicii Moldova, cu ambele doze. Totodata, doar 30 la suta dintre angajații din educație sunt imunizați. Vaccinarea colectiva de 70 la suta, planificata pentru noiembrie in Republica Moldova, nu va fi atinsa, a anunțat astazi Svetlana Nicolaescu,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) indeamna femeile care alapteaza sa se vaccineze impotriva COVID-19. Alaptarea este una dintre cele mai eficiente modalitați de asigurare a sanatații, furnizarii anticorpilor și protecției impotriva COVID-19 a copilului, iar vaccinarea mamei care alapteaza nu prezinta…

- United Airlines, una dintre cele mai mari companii aeriene americane, le-a cerut tuturor celor circa 67.000 de angajati ai ei sa se vaccineze anti-COVID-19 pana la sfarsitul lunii octombrie, in caz contrar risca sa fie concediati, a anuntat vineri postul CNBC, citat de agentia EFE. Intr-o…

- Arafat a fost intrebat, dupa ședința de Guvern, daca planul ministrului Educației ca școala sa inceapa in format fizic nu ar putea reprezenta un risc pentru elevi. ”La acest moment nu pot sa va raspund decat ca da, așa este planificata intoarcerea la școala, in condiții de normalitate sa zicem. Bineințeles,…

- Recomandari ale secretarului de stat in MAI, Raed Arafat Raed Arafat. Foto. gov.ro Vaccinarea și purtarea maștii de protecție în spațiile închise sunt principalele recomandari ale secretarului de stat în Ministerul de Interne Raed Arafat pentru reducerea riscului de infectare…