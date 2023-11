Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 1-0 cu Dinamo, Gigi Becali a avut cuvinte de lauda pentru extrema Florinel Coman (25 de ani), marcatorul singurului gol. Patronul FCSB a subliniat importanța lui Coman in jocul roș-albaștrilor, a spus ca acesta a fost cel mai bun jucator al echipei și ca ar fi greu pentru echipa lui sa lupte la…

- Fanii celor de la Dinamo și FCSB au aprins torțe și au dat cu fumigene in timpul Derby de Romania, meci caștigat de roș-albaștri cu 1-0. Mulți dintre ultrași au aruncat cu torțe și petarde pe teren, fiind foarte aproape sa ii raneasca pe jucatori. Radunovic, Florinel Coman și Tarnovanu au fost foarte…

- FCSB a invins-o pe Dinamo, scor 1-0. Andrea Compagno l-a felicitat pe Florinel Coman pentru golul care a decis derby-ul. Compagno a vorbit și despre calificarea Romaniei la Euro 2024. Varful celor de la FCSB spera ca naționala „tricolora” sa nu pice in aceeași grupa cu Italia. VIDEO. Andrea Compagno,…

- FCSB a invins-o pe Dinamo, scor 1-0. Florinel Coman a marcat unicul gol și a fost MPV-ul derby-ului. FCSB a fost singurul fotbalist care a primit nota 7 din partea GSP. In rest, a fost un derby slab, urat, cu cateva faze jenante, cu multe erori și cu mai multa neputința. ...

- FCSB a invins-o pe Dinamo, scor 1-0, in fața a 23.000 de spectatori prezenți pe Arena Naționala. Derby-ul a fost decis de execuția magistrala a lui Florinel Coman, din lovitura libera. David Miculescu (22 de ani) a fost inlocuit la pauza cu Andrea Compagno (27 de ani), care a obținut lovitura libera…

- Confruntare incrancenata, atat in teren, cat și in tribune, la derby-ul dintre Dinamo București și FCSB, disputat duminica seara pe Arena Naționala, in etapa a 17-a a Superligii. Golul marcat de Florinel Coman din lovitura libera de la 20 de metri a decis

- FCSB a invins-o pe Dinamo, scor 1-0. Florinel Coman a decis derby-ul cu o execuție superba din lovitura libera, iar la final și-a „ințepat” rivalii. Florinel Coman a fost desemnat omul meciului in derby-ul Dinamo - FCSB și a declarat ca traverseaza cea mai buna perioada din cariera. VIDEO CU GOLUL.…

- Florinel Coman (25 de ani) a marturisit ca regreta absența lui Octavian Popescu (20 de ani) din lotul FCSB-ului la meciul cu Dinamo. Dinamo - FCSB se joaca duminica, 26 noiembrie, de la ora 20:30. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1 Octavian Popescu nu…