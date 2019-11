Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a comentat, la ieșirea de la DNA, scandalul care a aparut din cauza ca președintele Klaus Iohannis refuza dezbaterea electorala cu Viorica Dancila.„Pai daca ești barbat cum sa faci confruntare cu o femeie? Ce sa te confrunți cu o femeie? Pai ala e barbat, se confrunta cu o femeie…

- Gabriela Firea s-a aratat mulțumita de scorul inregistrat de PSD in primul tur al alegerilor prezidențiale, prin Viorica Dancila. Primarul general al Capitalei a spus ca este increzator ca Romania va avea prima femeie președinte și spera ca staff-ul de campanie al PNL sa-l convinga pe Klaus Iohannis…

- La dezbaterea electorala au fost prezenți Theodor Paleologu, Kelemen Hunor, primii, de fapt care au avut o dezbatere în campania prezidențiala și Dan Barna. Actualul președinte, Klaus Iohannis și fostul prim-ministru al României, Viorica Dancila, vinovații situației din România…

- Cu doar cateva ore inainte de deschiderea secțiilor de votare in strainatate, Viorica Dancila face dezvaluiri despre principalul sau adversar, Klaus Iohannis. Conform fostului premier, actualul președinte al Romaniei a intervenit in justiție, chiar inainte de pronunțarea unei sentințe in procesul…

- Participarea politica a femeilor este fundamentala pentru democrație și este esențiala pentru realizarea dezvoltarii durabile și a pacii. A ramas mai puțin de o saptamana pana la primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale, iar campania electorala este in plina desfașurare. Candidatul Partidului…

- Candidatul Partidului Social Democrat la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, spera ca presedintelui Klaus Iohannis sa nu ii fie frica sa se confrunte cu o femeie in aceasta campanie electorala. Dancila crede ca nu numai ca va intra in turul doi al alegerilor prezidentiale, dar si ca va castiga…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a reluat luni invitația adresata președintelui Klaus Iohannis de a participa la o confruntare televizata fața in fața in legatura cu proiectul prezidențial.„Nu am primit niciun raspuns (la invitatiile anterioare, n.red.) Sper ca dlui…