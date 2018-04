Stiri pe aceeasi tema

- Imagini fabuloase cu Gigi Becali. Latifundiarul mana oile cu matura. Aflat chiar in Pipera, zona unde Becali iși are reședința de lux, acesta a fost surprins in timp ce indruma o turma de oi catre o pajiște din apropiere.

- Gigi Becali nu uita de unde a plecat. In ciuda faptului ca are acum o avere uriașa, estimata la circa 500 de milioane de euro, latifundiarul mai practica inca indeletnicirile de cand era tanar. Gigi Becali și-a scos cele 400 de oi pe care le are la plimbare, blocand traficul din Pipera. Imaginile sunt…

- Latifundiarul din Pipera a luat tot ce era mai bun in Romania in ultimele trei sezoane, insa, mai intai, a pierdut lupta pentru titlu in fata Astrei, iar apoi in fata celor de la Viitorul. Iar acum, bucurestenii sunt in urma liderului CFR Cluj.

- Ce a declarat Gigi Becali dupa FCSB – Lazio 1-0. Finanțatorul din Pipera a ieșit cu pieptul umflat de pe Arena Naționala, convins ca Steaua are prima șansa la calificarea in optimile Europa League. ”Ca și rezultat speram. Ca valoare credeam ca sunt mult mai valoroși decat noi. Speram sa cștigam meciul,…

- Gigi Becali, patronul echipei de fotbal FCSB, a marturisit, intr-o carte scrisa de el, cum și-a inceput afacerile, dar și cu ce suma. Latifundiarul din Pipera a afirmat ca suma care i-a ajuns pe mana l-a șocat in acele timpuri.

- Pentru a ajunge la palatul lui Gigi Becali, venind dinspre Pipera, ai doua variante: fie intorci la Piata Victoriei – operatiune care poate dura chiar si 15 minute in zilele aglomerate, fie strabati cateva stradute si intorci pe interzis, scrie wowbiz.ro. Ei bine, in cazul de fata, nea Gigi se afla…