Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a intervenit in direct și a comentat vestea ca FCSB va juca pe arena Ghencea. Finanțatorul vicecampioanei ii amenința cu procese pe ultrașii din Peluza Sud. FCSB a cerut din nou sa joace in Ghencea. Administratorul stadionului, CSA Steaua, a solicitat avizul lui Angel Tilvar, ministrul…

- Meciul FCSB - Dinamo, in etapa a doua a SuperLigii, se va juca pe stadionul Ghencea, pe 22 iulie. Potrivit surselor gsp.ro, FCSB a cerut din nou sa joace in Ghencea, iar Angel Tilvar, ministrul apararii, a aprobat cererea.FCSB a trimis un document pentru a cere punerea la dispoziție a arenei, iar…

- Gigi Becali este convins ca FCSB are șanse mari sa joace in Ghencea meciul cu Dinamo, in condițiile in care Arena Naționala gazduiește un eveniment artistic. Omul de afaceri vrea sa-l invite la aceasta partida și pe premierul Marcel Ciolacu ș i-a avertizat pe fanii care s-au dus cu o cruce și un sicriu…

- Tensiuni tot mai mari, dupa ce s-a aflat ca FCSB are șanse mari sa joace in Ghencea derby-ul cu Dinamo, din SuperLiga Romaniei. Fanii din Peluza Sud Steaua au afișat in București mai multe mesaje prin care au transmis ca nu este de acord cu acest plan, iar Gigi Becali și Marcel Ciolacu au fost […] The…

- Ultrașii din Peluza Sud Steaua au impanzit Bucureștiul cu mesaje de amenințare impotriva lui Gigi Becali. Galeria „militara” incearca sa blocheze venirea rivalei FCSB in Ghencea. FCSB este mai aproape ca niciodata sa pașeasca pe arena din Ghencea. Gigi Becali, sprijinit de premierul Marcel Ciolacu,…

- Prim-ministrul Romaniei, Marcel Ciolacu (55 de ani), vrea ca meciul dintre FCSB și Dinamo, programat in etapa a doua a noului sezon de Superliga, sa se joace pe stadionul Steaua. FCSB - Dinamo e programat sa se joace sambata, 22 iulie, de la ora 21:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- Gigi Becali a anuntat ca FCSB – Dinamo se va juca in Ghencea, iar acum a venit replica lui Marius Lacatus. Legenda Stelei nu crede ca FCSB – Dinamo se va putea disputa pe Ghencea. Marius Lacatus a precizat ca Gigi Becali a spus de mai multe ori ca FCSB va juca in Ghencea si […] The post Replica lui…

- Vasile Dincu este optimist ca CSA Steaua va promova in Liga 1. Fostul ministru al Apararii crede ca Legea Sportului va fi modificata cu certitudine, insa recunoaște ca va fi dificil ca formația din Ghencea sa promoveze inca din acest sezon. Pe plan sportiv, CSA Steaua ocupa primul loc in Liga 2, cu…