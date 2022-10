FCSB a obținut a doua victorie la rand in campionat, 2-1, cu UTA, iar Gigi Becali „l-a ințepat” pe patronul rivalei Rapid, Dan Șucu, cel care a declarat ca giuleștenii au ca obiectiv caștigarea campionatului. „El, fiind om de afaceri, are incredere in ceea ce face el, numai ca el nu știe ca la fotbal nu se potrivește aia de acasa cu aia din targ. Daca chiar vrea și zice cum zice el… El crede ca vine el ca ia campionatul ca zice ca sunt eu deștept. Nu ești iluzionist. Pai, ba, baga bani daca vrei sa iei campionatul. Nu poți sa iei campionatul așa ca… Nu vreau sa spun mai multe. Lui Șucu pot sa…