- Gigi Becali (63 de ani), patronul FCSB, spune ca echipa sa trebuia sa mai primeasca un penalty in minutele de prelungire ale meciului cu FCU Craiova, final 2-2, la intervenția lui Diallo asupra lui Dumiter. La una dintre ultimele faze ale meciului, Andrei Dumiter a fost doborat in careul Craiovei de…

- Gigi Becali (63 de ani), patronul de la FCSB, a avut mai mulți „clienți” dupa remiza cu FCU Craiova, scor 2-2. Principalii vizați au fost fundașul dreapta Valentin Crețu, care a greșit la golul de 0-1, și Mihai Pintilii, care a jucat rolul de „principal” in absența lui Toni Petrea, infectat cu COVID-19. …

- FCSB - FCU Craiova au remizat, scor 2-2, in runda cu numarul 24 din Liga 1. Claudiu Keșeru (35 de ani) a marcat ultimul gol apartidei, din penalty, in prelungiri, și admite ca a trecut prin momente delicate, dupa criticile publice lansate de finanțatorul Gigi Becali. Gigi Becali l-a criticat in mai…

- FCSBl-a cumparat pe mijlocașul Malcom Edjouma, de la Botoșani, Gigi Becali platind 300.000 de euro. Invitat in aceasta dimineața la GSP LIVE, Ionuț Rada, fost fundaș la FCSB, a comentat transferul jucatorului de 25 de ani și a explicat de ce echipa roș-albastra s-a orientat catre el. ...

- Gigi Becali (63 de ani), patronul FCSB, lasa de ințeles ca atacantul Claudiu Keșeru (35) și-a pierdut locul de titular, informație anunțata de GSP.ro in exclusivitate. Prestația lui Claudiu Keșeru din derby-ul cu CFR Cluj, scor 3-3, l-a nemulțumit pe Gigi Becali. Experimentatul atacant a rezistat pe…

- Gigi Becali (63 de ani), patronul de la FCSB, anunța ca atacantul Claudiu Keșeru (35) va ramane la club cel puțin pana la finalul sezonului in curs. Pe 20 decembrie, dupa remiza alba cu Sepsi OSK din campionat, Gigi Becali a anunțat ca vrea sa „rupa” contractele cu Constantin Budescu și Claudiu Keșeru,…

- Intrat in dizgrația lui Gigi Becali, atacantul Claudiu Keșeru (35 de ani) ar putea totuși sa continue la FCSB. Deși patronul roș-albaștrilor era gata sa renunțe la serviciile lui Keșeru, din cauza salariului mare, acesta ar urma sa continue pana in vara la FCSB. Intre Becali și Keșeru va avea loc o…